Estos pensionistas deben hacer un trámite en septiembre para seguir cobrando su pensión

La aplicación VIVESS permite completar el trámite mediante reconocimiento facial sin acudir presencialmente a una oficina.

Los pensionistas del INSS o del Instituto Social de la Marina que residan en otro país deben acreditar su vivencia durante septiembre de 2026 con el día 30 cómo último para presentarla. La Seguridad Social ha establecido dos comprobaciones durante este año. La primera se realizó entre enero y marzo. La segunda corresponde a septiembre. El trámite puede completarse gratuitamente con VIVESS o mediante los documentos admitidos por la Administración.

A quién afecta la acreditación de vivencia

La obligación se dirige a quienes cobran una pensión española y residen habitualmente fuera de España. Afecta a prestaciones gestionadas por el INSS y el Instituto Social de la Marina. No se aplica de forma general a todos los pensionistas residentes en territorio español.

La comprobación permite verificar que continúa existiendo el derecho al pago. No debe confundirse con comunicar cambios bancarios o fiscales. Los beneficiarios pueden consultar también las obligaciones de los pensionistas residentes en el extranjero.

VIVESS utiliza reconocimiento facial

La aplicación está disponible gratuitamente para Android y Apple. La identificación puede hacerse mediante Cl@ve, DNI, NIE o el número de expediente. Este último aparece normalmente en la carta anual de revalorización de la pensión.

Durante el registro deben indicarse el país de residencia y los datos personales. Después se fotografían ambas caras del documento de identidad. La aplicación solicita mirar a la cámara para completar la verificación biométrica.

El justificante se genera inmediatamente

Tras pulsar el botón de acreditación, VIVESS realiza una nueva comprobación facial. Si el proceso termina correctamente, genera un justificante inmediato. El pensionista recibirá posteriormente la confirmación del INSS o del ISM.

El recibo debe conservarse hasta que llegue esa confirmación. Si aparece un error, puede repetirse el proceso o utilizarse una vía alternativa. La aplicación también permite consultar certificados de IRPF y modificar determinados datos bancarios.

Existen dos alternativas sin utilizar la aplicación

La vivencia puede justificarse mediante un certificado emitido por el Registro Civil Consular. También puede aceptarse documentación expedida por la institución competente del país de residencia cuando exista coordinación internacional en Seguridad Social.

Otra opción consiste en comparecer ante las Consejerías o Secciones de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Los documentos deben remitirse a la dirección provincial correspondiente. Resulta recomendable conservar una copia y el justificante de entrega.

Desde 2027 habrá tres comprobaciones anuales

La Seguridad Social mantiene dos periodos durante 2026. Desde 2027, la prueba de vivencia deberá realizarse en enero, mayo y septiembre. La periodicidad del certificado de residencia fiscal no cambia por esta modificación.

Los cónyuges vinculados a un complemento a mínimos también pueden acreditar su vivencia mediante VIVESS desde 2026. Accede a Prestaciones para seguir los trámites vinculados con pensiones.