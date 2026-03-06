La deducción que puede devolver hasta 590,89 euros si cobras el SMI pero solo si presentas la Renta

Quienes cobran 1.221 euros en 14 pagas tendrán retenciones anuales de 523 euros, recuperables solo si presentan la Declaración de la Renta. El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sube hasta 1.221 euros al mes y, pese al prometido ‘tipo 0’, las nóminas tendrán una retención media de 43 euros mensuales.

Por qué el Ministerio de Hacienda aplicará retenciones a quienes cobran el salario mínimo en 2026

El mínimo exento del IRPF se sitúa en 15.876 euros, mientras que el salario mínimo anual es de 17.094. La parte que supera ese umbral soporta retención, limitada al 43%, y se traduce en 43 euros al mes, 523 euros al año.

¿Cómo recuperar el dinero retenido del salario mínimo mediante la Declaración de la Renta? ¿Significa esto que ese dinero se pierde? No tiene por qué. Existe una deducción en el IRPF de hasta 590,89 euros anuales que devuelve lo retenido y cubre el tramo estatal y el autonómico.

La condición es presentar la Declaración de la Renta, aunque por ingresos no sea obligatorio. Muchos trabajadores con SMI no declaran y, si no entregan el borrador, Hacienda no devuelve esas retenciones. Por lo tanto, revisarlo puede traducirse en un ingreso extra.

Beneficio fiscal progresivo para salarios bajos y evolución del tipo efectivo del SMI

La deducción se aplica de forma progresiva a salarios de hasta 20.048 euros, para evitar el ‘salto’ del impuesto. En esas rentas puede suponer una rebaja de hasta 591 euros y, en 2026, un trabajador con SMI pagará 356 euros menos de IRPF que el año anterior. El Ejecutivo ha explicado además cómo ha ido bajando el tipo efectivo que soporta un salario equivalente al SMI actual:

Año Tipo efectivo sobre un salario equivalente al SMI actual 2012 11,9% 2019 8,1% 2024 3,5% 2026 0% (solo si se presenta la declaración)

En conjunto, el tipo efectivo pasa del 11,9% en 2012 al 0% teórico en 2026, aunque solo será realmente cero para quienes presenten la Renta y apliquen esta deducción fiscal.

A quién afecta la subida del SMI y las nuevas retenciones de Hacienda en la nómina

La subida del salario mínimo beneficiará alrededor del 9% de los asalariados, sobre todo mujeres mayores de 35 años con contrato indefinido en comercio y hostelería y trabajadores que viven en comunidades como Canarias, Extremadura, Murcia o Andalucía.

Si estás en estos colectivos y cobras el salario mínimo, la próxima Renta será importante: no está el horno para desperdiciar ingresos. Comprueba si tu nómina incluye 43 euros de retención y plantéate declarar aunque no sea obligatorio, para que ese dinero vuelva a tu cuenta.