Un encargado relata la pesadilla de formar a un compañero con 70 años que rechaza órdenes básicas y se limita a estar en el teléfono: responde con un tajante “No me interesa”

El encargado de un comercio relata que el nuevo compañero rechaza formarse, incumple órdenes y pasa el tiempo con el móvil; la jefa, por ahora, no autoriza despedirlo.

El caso lo cuenta el responsable de tienda en un relato publicado en Fail blog (Cheezburger), un portal donde los usuarios comparten experiencias en tono humorístico. Según explica, el trabajador, a quien identifica como Joe, se resiste a aprender la caja registradora y responde con un tajante “No me interesa” cuando se le piden tareas básicas. ¿Hasta dónde llega la paciencia de una empresa?

Antes de entrar al detalle, estos son los datos esenciales del episodio, tal y como se describen en el relato original:

Aspecto Detalle Empleado “Joe”, más de 70 años Puesto y tareas Caja registradora; apoyo en inventario y etiquetado Centro de trabajo Comercio (no especificado) Origen del relato Fail blog, sección de Cheezburger, historias no verificadas Situación actual El gerente plantea despido; la jefa no lo aprueba por ahora

¿Qué ocurrió y por qué?

El gerente cuenta que abrió selección para almacén y caja. Tras varias candidaturas con problemas, contrataron a Joe, con experiencia previa reponiendo estantes en una tienda de mascotas con su esposa.

En el nuevo puesto debía atender caja, pero según el texto, se niega a aprender su manejo y desatiende instrucciones básicas. De ahí que el encargado se sienta “atascado” sin saber cómo actuar.

El responsable asegura que intentó formarlo y corregir errores en tono cordial. No obstante, afirma que la jefa le pidió no “forzar” al empleado para que no se desmotivara y, por ahora, no permite despedirlo. La gota que colma el vaso llega en un cierre: el encargado le pide comprobar luces en pasillos de refrescos y agua, y Joe responde con un seco “No me interesa”.

Por lo tanto, el responsable traslada a su superior su decisión de prescindir de él, a la espera de autorización. ¿Qué harías tú en su lugar?

Comportamientos atribuidos al trabajador y consecuencias que valora la empresa

El hilo enumera incidencias que, acumuladas, han tensado el ambiente laboral. A continuación, se recogen las citadas por el encargado como motivo de preocupación, resumidas de forma práctica para el lector. Vamos, que la cosa se ha torcido.

Negativa constante a aprender la caja registradora pese a la formación ofrecida.

Uso del teléfono con el volumen alto y llamadas personales en horario.

Etiquetado erróneo de refrescos (marcó 88,99 dólares en lugar de 1,99).

Falta de apoyo en recepciones de mercancía y reposición en pasillos.

Respuesta “No me interesa” ante órdenes simples, como apagar luces al cierre.

Según el encargado, estos fallos “evitables” generan costes y casi provocan la cancelación de un pedido importante. En consecuencia, defiende la necesidad de tomar medidas disciplinarias; sin embargo, la jefa aún sopesa darle “el beneficio de la duda”.

Publicación en Fail Blog de Cheezburger y ausencia de verificación oficial del testimonio

Conviene recordar el contexto: Fail blog es una sección de Cheezburger en la que usuarios anónimos comparten historias personales, de tono humorístico, que no se verifican. Esto quiere decir que se trata de la versión de una de las partes, sin documentación externa.

Por otro lado, el relato incluye que Joe “recibe una buena pensión” y que su esposa “es trabajadora”, detalles que el encargado aporta para ilustrar la actitud del compañero, sin más contraste.