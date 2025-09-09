Adiós a 4.000 trabajadores de una de las empresas de software más grandes del mundo: la IA ahora hace sus labores

Salesforce, uno de los mayores gigantes del software, ha recortado su equipo de soporte de 9.000 a unos 5.000 trabajadores y ha trasladado a muchos de ellos a áreas de crecimiento, especialmente ventas. En pocas palabras: menos soporte gracias a la IA y más músculo comercial.

Salesforce recorta puestos de trabajo de soporte con Inteligencia Artificial y reubica a ventas

El ajuste llega tras la implantación de asistentes de IA que han elevado la productividad del soporte. ¿Se trata de despidos? No en este movimiento: los empleados a los que han sustituido han sido reubicados en el departamento de ventas y otras áreas en expansión. «Han sido los ocho meses más emocionantes de mi carrera», dijo Benioff. «Logré reequilibrar el número de personal de apoyo y lo reduje de 9.000 a unos 5.000 porque necesito menos», cuenta.

A continuación, los puntos clave de la reorganización interna que la propia compañía ha puesto sobre la mesa:

Reducción del área de soporte: de 9.000 a unos 5.000 puestos.

Aproximadamente 4.000 roles sustituidos por la IA y reubicados en ventas.

Productividad impulsada por asistentes de IA en el soporte.

Equipo comercial reforzado para responder a cada contacto recibido.

Salesforce mantiene aproximadamente 76.000 empleados en todo el mundo.

En definitiva, la empresa recorta soporte, pero no su fuerza laboral total; la mueve donde más crece. Así de claro.

Impacto en productividad y devoluciones de llamadas a clientes potenciales

El refuerzo comercial ya tiene efectos visibles en la gestión de leads. «En los últimos 26 años, no hemos devuelto la llamada a más de 100 millones de potenciales clientes por falta de personal, pero ahora contamos con un equipo de ventas que le devuelve la llamada a cada persona que nos contacta», explica el CEO de Salesforce. ¿Qué significa esto para el cliente? Más rapidez y, por tanto, más oportunidades capturadas.

Antecedentes de despidos masivos y cambios en política de teletrabajo

No obstante, conviene recordar el contexto reciente: la empresa anunció despidos masivos de 1.000 personas en verano del pasado año, tal y como recogió Bloomberg, coincidiendo con un gran cambio en su política de teletrabajo. Por otro lado, Salesforce sigue siendo el mayor empleador privado de San Francisco, con aproximadamente 76.000 empleados a nivel global.

Para facilitar la lectura, estos son los datos esenciales aportados en la información:

Aspecto Dato Puestos de soporte antes 9.000 Puestos de soporte ahora (aprox.) 5.000 Reducción vinculada a la IA 4.000 Destino de esos trabajadores Reubicación en ventas y áreas de crecimiento Empleados totales en el mundo Aproximadamente 76.000 Despidos previos 1.000 en verano del pasado año (según Bloomberg)

En conclusión, Salesforce reconfigura su plantilla para responder mejor a la demanda comercial, apoyándose en la IA para el soporte. ¿Seguirá este modelo en otras áreas? Por ahora, la empresa prioriza productividad y contacto directo con cada potencial cliente.