Un curso de 3 días bastó para que esta mujer pasara a cobrar 2.500 euros semanales sin apenas cualificación: “Cualquiera mayor de 18 años puede hacerlo»

Claire, entrevistada por la plataforma de empleo GetAhead, explica que dejó la asistencia social para subirse a la construcción tras un fin de semana largo de formación. Su experiencia previa en el sector minero le ayudó a entrar rápido. En algunos proyectos, sus ingresos semanales llegan a superar los 3.000 euros.

Quién puede acceder y qué formación mínima se exige para comenzar en este empleo

El curso para operadora de montacargas dura apenas tres días. Según diversas fuentes, ronda los 900 dólares australianos (unos 500 euros). Claire lo resume con claridad: “Cualquiera mayor de 18 años puede hacerlo si está dispuesto a formarse y asumir la responsabilidad”. ¿Te ves dando el salto? Formación breve no significa baja exigencia, de ahí que la responsabilidad pese desde el primer día.

Cómo es la jornada laboral y cuánto se puede llegar a cobrar en estas obras

La jornada empieza a las 6:00 y se alarga más allá de las 18:00, en turnos de 12 horas, seis días a la semana. El salario semanal suele oscilar entre 2.700 y 2.800 euros, dependiendo del tipo de obra y del contrato.

Datos clave del puesto, según relata Claire:

Curso de apenas tres días (fin de semana largo).

Coste orientativo del curso: 900 dólares australianos (unos 500 euros).

Jornada: turnos de 12 horas, seis días a la semana.

Horario habitual: empieza a las 6:00 y termina pasadas las 18:00.

Salario semanal: entre 2.700 y 2.800 euros; en algunos casos más de 3.000.

Ubicación del empleo: obras de construcción en Brisbane (Australia).

Tipo de proyectos mejor pagados: mineros o civiles.

¿Compensa? Para ella sí, aunque reconoce que no es un trabajo fácil.

Responsabilidades de seguridad, contratos temporales y reacciones en redes sociales

¿En qué consiste exactamente? En controlar el movimiento de los elevadores que suben materiales y trabajadores a los niveles superiores de edificios en construcción, antes de instalarse los ascensores definitivos. Cada jornada arranca con una revisión del equipo y de las condiciones meteorológicas. “Si el montacargas no es seguro, se paraliza toda la obra”. Y añade: “Tiene sus inconvenientes. La gente cree que es solo subir y bajar cosas, pero hay que estar muy alerta. La seguridad de todos depende de ti. Si cometes un error, alguien puede salir herido o peor”.

Los contratos suelen ser temporales, entre uno y dos años, lo que añade incertidumbre. En redes, las reacciones se han dividido: algunos aplauden el salario; otros cuestionan la cualificación requerida. “Eso supone más de 200.000 dólares australianos al año (más de 110.000 euros) por manejar un ascensor. La industria está loca”, escribió un usuario. Otro añadió: “En otros países no cobrarían ni 40.000 dólares australianos (unos 22.400 euros) por lo mismo”. Claire lo tiene claro: “No es cuestión de suerte, sino de decisión”.

A modo de resumen operativo: