Un cazador zaragozano paga 130 euros por un monocular térmico y lo que al final le llega a casa se escribe con mayúsculas

Un zaragozano pierde 130 euros tras dejarse seducir por una falsa ganga que apareció entre los anuncios de su móvil; el sitio web desapareció al día siguiente sin dejar rastro.

Jesús Martínez Artal, cazador de Zaragoza, pensó haber encontrado la oferta del año: un monocular térmico Pard, valorado en más de 1.200 euros, rebajado a solo 130. Confiado por sus anteriores compras sin problemas, hizo el pedido contrarreembolso. ¿El resultado? Una cara sorpresa: dentro del paquete había una simple pistola de agua. La web mailshopline.com ya no existe y Correos no pudo rastrear el origen. ¡Menuda faena!

Cómo surgió la oferta engañosa del visor térmico Pard por solo 130 euros

Todo comenzó cuando Jesús navegaba por una noticia en su móvil. Entre los anuncios automáticos, gestionados por Google y ajenos al medio, apareció la irresistible rebaja. La página imitaba el diseño de un distribuidor oficial, mostraba logotipos y sellos “de confianza” falsificados y ofrecía envío contrarreembolso, un gancho clásico para infundir seguridad inmediata al comprador.

Jesús completó el formulario con sus datos, recibió un correo de confirmación y esperó pocos días. El cartero llegó puntual, solicitó los 130 euros y entregó el paquete cerrado. Al abrir la caja descubrió la pistola de agua. Intentó responder al correo de la tienda, pero devolvía un mensaje automático: la dirección no existía. En ese instante comprendió que el engaño se había consumado y que el vendedor había desaparecido del mapa digital.

Línea temporal del fraude

Acciones Tiempo transcurrido Resultado Anuncio visto en el móvil Día 0 Oferta detectada Pedido completado online Día 0 Correo de confirmación Recepción del paquete Día 4 Pago de 130 € contrarrembolso Descubrimiento del engaño Día 4 Pistola de agua en la caja Web desactivada Día 5 Imposible contactar

En apenas cinco días el fraude quedó cerrado, impidiendo cualquier reclamación directa. Estas son señales de alarma para detectar webs fraudulentas antes de introducir tus datos personales y pagar:

Descuentos desproporcionados: rebajas del 80 % en productos de alta gama suelen ser un cebo. Dominio recién creado: comprueba la antigüedad de la URL con herramientas “Whois”. Faltas de ortografía o traducciones pobres en los textos legales. Formas de pago poco habituales o solo contrarrembolso sin alternativa segura. Ausencia de datos fiscales: ninguna referencia a NIF, razón social ni dirección física.

Recomendaciones de la Guardia Civil y organizaciones de consumidores para comprar material de caza con seguridad

La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI) aconseja verificar que el sitio use “https”, consultar reseñas externas y desconfiar de webs que no incluyan políticas de devolución claras. Por su parte, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil recuerda que “el contrarreembolso no garantiza la autenticidad del contenido”. ¿La regla de oro? Si el precio parece un milagro… probablemente lo sea. Si has caído en una trampa parecida, conserva la caja, el recibo de pago y las capturas de pantalla de la web. Con estos documentos:

Acude a la comisaría más cercana o presenta la denuncia online en la Sede Electrónica de la Guardia Civil.

Informa a Correos o a la empresa de mensajería: pueden bloquear nuevos envíos de esa remesa.

Contacta con tu banco si facilitaste datos de tarjeta; quizás puedan revertir el cargo.

Notifica a la OSI para que emitan alerta pública y añadan la web a su lista negra.

Por tanto, la mejor defensa es la prevención: analiza la oferta, revisa la URL y desconfía de los “chollos” que suenan demasiado buenos para ser verdad. ¿Te ha pasado algo parecido? Cuéntalo: tu testimonio puede ayudar a otros cazadores y aficionados al aire libre a no caer en la misma red.