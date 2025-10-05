Un camionero se queda tirado por una avería tras repostar gasoil contaminado y asume un coste cercano a los 7.400 euros

Un artesano electricista francés ve cómo su camión se detiene a los pocos metros de llenar el depósito en el Relais de la Mède (Vaucluse, cerca de Carpentras). La estación atribuye el fallo a una bacteria en el gasoil y asegura que ha encargado la limpieza del depósito.

El pasado 22 de septiembre, un repostaje terminó en una avería con una factura de 7.396,38 euros. ¿Te imaginas quedarte tirado tan cerca de la gasolinera? Vaya faena.

Cómo ocurrió la avería tras repostar gasoil en una gasolinera de Vaucluse

El camión estaba prácticamente en la reserva cuando el afectado decidió repostar. Tras salir de la estación, apenas recorrió entre 200 y 300 metros antes de que el motor se detuviese de manera brusca. “El camión se paró de golpe, por suerte pude colocarlo a un lado”, explicó.

Al instante, varias vecinas le advirtieron de que no era el único caso en la zona. “Me dijeron que un camping-car y otro coche habían tenido la misma avería, y que no era la primera vez que ocurría algo similar en esa gasolinera, donde ya habían denunciado infiltraciones de agua”, relató.

Para situar los hechos, estos son los datos clave del suceso:

Dato Detalle Fecha del incidente 22 de septiembre Lugar Relais de la Mède, Vaucluse (cerca de Carpentras) Distancia tras repostar 200–300 metros Importe de reparación 7.396,38 € Tipo de servicio Autoservicio, local con el cierre echado Intentos de contacto Sin respuesta en los teléfonos de la fachada Causa alegada por la estación Bacteria en el gasoil Medida anunciada Limpieza del depósito programada

Estos puntos ayudan a entender por qué el caso ha generado tanta inquietud en la zona.

Qué dicen los vecinos y por qué apuntan a combustible con agua

Tras la avería, el conductor intentó contactar con los responsables del establecimiento, pero fue imposible. “Llamé decenas de veces a los dos números, dejé mensajes durante toda la semana y nadie respondió”, lamentó. ¿Qué harías tú en su lugar?

No era la primera queja en la región. Otro vecino de Caromb relató un percance parecido tras repostar en otra estación, con una reparación cercana a los 10.000 euros. La magnitud del daño en vehículos modernos evidencia lo caro que puede salir un combustible contaminado.

La estación atribuye la avería a bacteria en el gasoil y limpia el depósito

Desde la gestión actual de la estación, la versión es distinta a la sospecha de agua. La hija de la responsable explicó que una empresa especializada analizó el depósito y detectó un problema de microorganismos: “Una bacteria se ha desarrollado en el gasoil, pero en ningún caso había litros de agua en el depósito de la gasolinera”.

Según la misma fuente, la limpieza del depósito ya está programada y el servicio se reanudará con un aviso visible: “Cuando el servicio se reanude, pondremos un cartel para avisar a la clientela”. Además, parte de la confusión se debe a la gestión: el anterior propietario falleció a principios de año y el teléfono de la fachada pertenecía al difunto, por lo que no está operativo.

Casos similares en la región y dudas sobre posible gasoil adulterado con agua

Un carrocero que reposta en el mismo lugar restó gravedad a lo sucedido y planteó otra hipótesis: “Si hay agua, el motor puede dar tirones, pero poco más. Lo que ocurre a veces es que hay gente que roba el gasoil y lo sustituye por agua, un método que ya se ha visto en Marsella”. Por tanto, sobre la mesa conviven versiones distintas: bacterias en el depósito, sospechas de infiltraciones y la sombra del hurto con mezcla fraudulenta.

A modo de resumen, estas son las claves del caso que han trascendido:

Repostaje con depósito en reserva; la avería llegó a los 200–300 metros.

Avisos vecinales de episodios similares en esa gasolinera.

Reparación de 7.396,38 euros para un autónomo que depende del camión.

Contacto fallido con la estación; confusión por el teléfono del antiguo propietario.

La estación habla de bacteria y programa limpieza; hay otros casos en la región.

La historia sigue abierta: la estación promete limpieza y señalización, mientras el afectado ya ha alertado en redes a otros conductores. ¿Se cortará el problema de raíz tras el mantenimiento del depósito? Ahora porque la credibilidad del punto de repostaje también está en juego.