Un abogado explica que el inquilino puede cambiar la cerradura de la vivienda desde el primer día sin necesidad de pedir permiso al propietario

Estrenas piso de alquiler y, entre cajas y recibos, surge la duda de siempre: ¿puedo cambiar la cerradura sin meterme en un lío? La respuesta corta, según el abogado Alberto Sánchez, es sí: desde el primer día y sin pedir permiso al propietario. La razón es sencilla y muy práctica: la vivienda alquilada es tu domicilio, es decir, tu espacio privado y exclusivo durante el contrato. Y eso significa que el propietario no puede entrar si tú no lo consientes. Solo hay una excepción con sentido común: reparaciones por averías que hagan falta para mantener la casa en condiciones. Y ojo con la vuelta de tuerca: si el dueño cambia la cerradura por su cuenta, se expone a un delito de coacciones, con obligación de deshacerlo, indemnizar y posible pena de cárcel.

¿Puede el inquilino cambiar la cerradura desde el primer día?

Según el especialista Alberto Sánchez, “La vivienda alquilada es el domicilio del inquilino y de su familia, y esto significa no solo que puede cambiar la cerradura, sino que el propietario no puede entrar en ella” sin su permiso. Aquí “domicilio” no tiene misterio: hablamos del lugar donde vives y ejerces tu vida diaria, con protección reforzada de tu intimidad.

Además, el control de las llaves es del inquilino. Sánchez lo deja claro: “Evidentemente, no tienes que darle nunca una copia al propietario, aunque este se la pida”. Traducido al día a día: tu llavero, tus reglas; cero copias de cortesía si no te apetece.

Qué puedes y qué no en una vivienda alquilada

Si prefieres tenerlo negro sobre blanco, aquí va la síntesis de las situaciones habituales y lo que, según el abogado, corresponde hacer en cada caso. Te ayudará a evitar malentendidos y a manejar con tranquilidad cualquier conversación con el propietario.

Situación en el alquiler Regla según el abogado Alberto Sánchez Inquilino cambia la cerradura desde el primer día Permitido; no necesita permiso del propietario. Entrega de copia de llaves al propietario No es obligatorio; el control de las llaves es del inquilino. Propietario entra sin consentimiento del inquilino No permitido. Acceso para reparaciones por averías Permitido; el inquilino debe dejar pasar a operarios y al propietario. Propietario cambia la cerradura de la vivienda alquilada Prohibido; puede ser delito de coacciones y conllevar deshacer lo hecho, indemnización y posible pena de cárcel.

En resumen, la privacidad del domicilio manda: salvo avería que haya que reparar, nadie entra si tú no quieres. Por tanto, actuar con calma y con la norma clara ahorra discusiones y sustos.

¿Cuándo puede entrar el propietario en tu casa alquilada?

La regla general es tajante: sin tu consentimiento, no entra. Ni cláusulas en el contrato ni “solo un minuto” abren la puerta. Tu casa es tu casa durante la vigencia del alquiler y punto.

La única excepción, según explica Sánchez (conocido en redes como @legamente.rrss), es por “reparaciones por alguna avería en la vivienda”. En ese caso, sí debes dejar pasar a los operarios y al propietario para que puedan arreglar lo necesario. Hablamos de arreglos indispensables para mantener la vivienda habitable; nada de visitas curiosas.

¿Qué pasa si el propietario cambia la cerradura por su cuenta?

Aquí no hay medias tintas. Sánchez enfatiza: “El propietario jamás puede cambiar la cerradura de la vivienda que tenga alquilada, incluso aunque el inquilino no pague”. Es decir, no vale forzar la situación con las llaves.

Si lo hace, el propio abogado avisa de las consecuencias: “Si hace esto, es un delito de coacciones y tendrá que deshacer lo que ha hecho e indemnizar al inquilino, además de la posible pena de cárcel a la que se enfrentaría”. “Coacciones” significa, en términos llanos, presionar o impedir el uso normal de tu casa de forma ilegítima.

Qué hacer si te piden una copia de la llave o quieren entrar

Si quieres convertir estas reglas en acciones concretas, aquí tienes una guía muy directa para usar en tu día a día. Te servirá tanto si acabas de firmar como si ya llevas meses viviendo en el piso.

Cambia la cerradura si lo consideras oportuno desde el primer día y conserva tú el control de las llaves.

No entregues copia al propietario si no quieres; no estás obligado.

Si hay averías, coordina el acceso y deja pasar a operarios y propietario para las reparaciones necesarias.

Si el propietario insiste en entrar sin tu permiso o pretende cambiar la cerradura, recuerda que no puede hacerlo y que se expone a consecuencias legales.

En esencia, actúa con normalidad: protege tu privacidad, facilita las reparaciones indispensables y deja claro, con educación, hasta dónde llega cada cual. Así se evitan malentendidos y se mantiene una convivencia razonable.

Ley de Arrendamientos Urbanos

El criterio de Sánchez se alinea con la protección del domicilio reconocida en España y con las garantías de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En román paladino: el alquiler te da uso exclusivo de la vivienda, y el propietario no puede saltarse esa exclusividad.

De ahí que medidas como no entregar copia de la llave sin tu consentimiento o permitir la entrada solo para reparar averías se presenten como salvaguardas básicas dentro de la relación arrendador-inquilino. Son reglas sencillas que, bien aplicadas, evitan abusos y dolores de cabeza para todos.