Lidl lanza un kit solar enchufable para balcón o terraza con hasta 400 W: empieza a ahorrar luz desde el primer día sin obras ni papeleos

Un enchufe, dos paneles y la promesa de recortar la factura de la luz sin llamar a un instalador. Si llevabas tiempo dándole vueltas a los paneles solares pero te echaban para atrás las obras y el papeleo, esto te interesa. Lidl lanza un kit solar enchufable de 360 Wp / 400 W por 299,99 euros pensado para balcón o terraza.

Viene con todo lo básico: dos módulos, microinversor con WLAN y cable a red, para que empiece a producir en cuanto lo conectes a 230 V. Además, se controla desde el móvil con la app LIDL Home y es ampliable si más adelante necesitas más potencia. Y, ojo al dato, incluye 10 años de garantía.

¿Qué trae el kit solar enchufable de Lidl y cuánto cuesta?

El set está pensado para que no te líes: dos módulos solares, un microinversor con módulo WLAN integrado y un cable de conexión a la red doméstica de 230 V. La potencia anunciada es de 360 Wp / hasta 400 W, suficiente para aliviar consumos diarios sin hacer obras ni pelearte con formularios.

El precio es directo y sin letra pequeña en lo que se cuenta: 299,99 euros. Por ese importe, además, se incluye el material de montaje para que te apañes con tu propia caja de herramientas. Menos trámites, más enchufar y listo.

Cada panel es rectangular y mide 113,4 cm de largo por 80 cm de ancho y 3 cm de grosor. Entre los dos no superan los 20 kilos, así que son manejables para colgarlos en la barandilla o apoyarlos en el pretil de la terraza. En cuanto a resistencia, soportan temperaturas entre -40 y 65 °C. Por lo tanto, aguantan tanto el calorazo del verano como las rascas del invierno sin dramas.

Comparativa rápida: Lidl vs alternativa de AliExpress

Si buscas situarte en un vistazo, aquí va una tabla con lo que se cuenta de ambos kits. Es útil para entender qué ofrece cada uno en potencia, accesorios y precio.

Producto Potencia (según anuncio) Componentes incluidos Dimensiones del panel Peso aproximado Conectividad y control Garantía Precio Kit enchufable Lidl 360 Wp / hasta 400 W 2 módulos solares, microinversor con WLAN, cable de conexión, material de montaje 113,4 × 80 × 3 cm (cada panel) Menos de 20 kg (ambos) App LIDL Home (WLAN) con monitorización de tensión, intensidad, potencia y horas de sol 10 años 299,99 euros Kit portátil AliExpress Paneles 2.000 W; inversor 4.000 W; hasta 100 W de potencia para uso 2 paneles flexibles de silicio monocristalino, inversor 4.000 W, controlador, 2 puertos USB No indicado No indicado No indicado No indicado 141,39 euros

Como ves, el de Lidl está orientado a enchufar en casa y monitorizar desde el móvil, mientras que el de AliExpress se plantea como opción portátil y más barata, con componentes distintos y usos más ligeros.

¿Cómo se instala y cómo se controla desde el móvil?

La idea es simple y rápida. El kit se puede fijar en la barandilla del balcón o en el pretil de la terraza, por el interior o por el exterior, siempre que los dejes bien orientados hacia donde más calienta el sol. El microinversor con WLAN y el cable vienen incluidos para que, al enchufar a 230 V, empiece a alimentar tu red doméstica.

Pasos rápidos para ponerlo en marcha sin complicarte:

Fija los paneles con el material de montaje incluido en la barandilla o en el pretil, orientándolos al sol. Conecta los paneles al microinversor integrado. Conecta el microinversor mediante el cable a una toma de 230 V de tu vivienda. Abre la app LIDL Home (WLAN) y empareja el sistema para ver datos en el móvil. Comprueba en la app la tensión de salida, la intensidad, la potencia en vatios y las horas de sol del día.

Con eso ya estaría generando y vertiendo energía a tu red doméstica. De hecho, la gracia es precisamente esa: enchufar, mirar la app y olvidarte de obras y papeleo.

¿Puedo ampliarlo más adelante? Garantía y margen de crecimiento

Sí. Una de las ventajas que se detallan es que el sistema es ampliable: cuando se te quede corto, puedes aumentar su potencia añadiendo más paneles. Así empiezas con algo asequible y escales si te compensa.

Además, viene con 10 años de garantía. Una década de cobertura para un equipo que, por precio, busca ser la puerta de entrada a la energía solar doméstica sin sustos.

¿Cuál es la alternativa barata y para qué sirve exactamente?

Si no llegaste a tiempo a la oferta de Lidl o quieres algo que puedas llevarte de acampada, se menciona un kit a la venta en AliExpress por 141,39 euros. Incluye dos paneles solares flexibles de silicio monocristalino de 2.000 W, un inversor de 4.000 W y un controlador, además de dos puertos USB.

Con ese conjunto, lo que se indica es que se consigue hasta 100 W de potencia para cargar el móvil, el portátil o incluso una mini nevera. Es decir, un enfoque más portátil y de usos puntuales, distinto al planteamiento enchufable en casa del kit de Lidl.

Consejos antes de comprar y usarlo

Piensa dónde lo vas a colocar: balcón o terraza, por dentro o por fuera, siempre orientando los paneles hacia donde más sol reciban a lo largo del día. Esa orientación, tal y como se recalca, marca la diferencia en el rendimiento.

Ten a mano tu caja de herramientas para el montaje y recuerda que el sistema está pensado para enchufarse a una toma de 230 V de tu vivienda. Después, abre la app LIDL Home para monitorizar tensión, intensidad, potencia y horas de sol, y así ver en tiempo real lo que produce. Si más adelante necesitas más, el kit de Lidl se puede ampliar con más paneles; si prefieres algo portátil y barato, la alternativa de AliExpress ofrece un uso más básico por 141,39 euros. En resumen: menos lío, más ahorro y control desde el móvil.