Luz verde a la jubilación anticipada sin recortes para camioneros, conductores de autobús y taxistas: así funcionarán los coeficientes por penosidad

La reforma prevé aplicar coeficientes reductores a la edad legal de jubilación en función de la peligrosidad y la penosidad del trabajo al volante. El objetivo es doble: proteger la salud de quienes pasan largas horas en carretera y favorecer el relevo generacional en un sector clave. ¿Quién no ha visto turnos maratonianos o trayectos interminables?

La medida está diseñada para los 180.000 camioneros, 60.000 conductores de autobús y decenas de miles de taxistas que acrediten años cotizados en condiciones penosas. Los coeficientes reducirían la edad ordinaria según la exposición a riesgos y el tiempo trabajado bajo esas circunstancias. Se esperan efectos para entre 250.000 y 300.000 profesionales del transporte por carretera en España. En román paladino: si has acumulado años en tareas duras y peligrosas, podrías retirarte antes sin castigo económico.

Fechas de aprobación, publicación en BOE y entrada en vigor referidas por la hoja de ruta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, adelantó que la norma podría aprobarse “en cuestión de semanas”, con una hoja de ruta que contemplaba el cierre en 2024. En agosto de 2025, a la espera de confirmación oficial, conviene guiarse por ese calendario orientativo y preparar la documentación. ¿Te interesa estar listo desde ya?

Fase Periodo orientativo Inicio del debate oficial Primer trimestre de 2024 Aprobación en Consejo de Ministros Semanas posteriores al debate Publicación en el BOE Inmediata tras la aprobación Entrada en vigor En el plazo que establezca la norma

Los plazos podrían ajustarse cuando se concrete el texto definitivo y se publique el desarrollo correspondiente.

Cómo solicitar la jubilación anticipada: requisitos, documentación y trámites ante Seguridad Social

El procedimiento se articulará ante la Seguridad Social, con verificación de requisitos y acreditaciones. Para no perder tiempo cuando se abra la ventana de solicitudes, prepara ya tu historial profesional. ¿Tienes a mano tu vida laboral?

Acreditar un periodo mínimo de cotización en el sector del transporte.

Demostrar exposición continuada a penosidad o peligrosidad.

Presentar la documentación que exija la Seguridad Social, incluidos certificados de empresa.

De ahí que sea útil reunir certificados, vida laboral y justificantes de funciones y turnos. Además, podría contemplarse aplicación retroactiva para trayectorias largas si el texto final lo prevé; por tanto, guarda todo lo que demuestre tu antigüedad y condiciones.

Impacto en plantillas, relevo generacional y condiciones laborales del transporte por carretera

Autónomos y asalariados se beneficiarían de los coeficientes reductores. Asociaciones del sector (CETM, Fenadismer, Confebus y FETRANSA) han mostrado respaldo, subrayando que la medida puede mejorar condiciones laborales y atraer a jóvenes a un oficio con alta demanda.

Por su parte, UGT y CCOO, junto con las patronales, mantienen la petición de que la norma se publique cuanto antes. En consecuencia, la reforma persigue reconocer la realidad de un trabajo esencial para la economía española y hacerlo sostenible en el tiempo. Y, sí, que no te pille el toro: estar preparado te ahorrará trámites de última hora.