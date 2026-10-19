Últimas horas para pedir la ayuda de hasta 4.000 euros para autónomas embarazadas

Las ayudas de LABORA para autónomas embarazadas cierran el 20 de octubre. La persona contratada debe estar inscrita previamente como desempleada.

Las ayudas de LABORA para autónomas embarazadas o en proceso de adopción admiten solicitudes hasta el 20 de octubre de 2026. La convocatoria valenciana permite obtener hasta 4.000 euros por determinados contratos destinados a mantener el negocio durante la baja maternal. Sin embargo, contratar después de comenzar esa baja impide cumplir una condición esencial. La resolución del 5 de octubre exige incorporar previamente a la persona trabajadora, para transmitirle los conocimientos necesarios sobre la actividad.

La ayuda de LABORA cambia según la duración del contrato

Los contratos temporales a jornada completa de al menos tres meses permiten recibir 1.500 euros. Si alcanzan un mínimo de seis meses, la cuantía sube a 3.500 euros. Ambos importes aumentan en 500 euros cuando se contrata a una mujer o a una persona con discapacidad. Así se llega al máximo de 4.000 euros anunciado para determinados expedientes. No corresponde esa cantidad a cualquier contratación. La duración, la jornada y las características de la persona incorporada determinan el importe aplicable.

La diferencia entre las dos modalidades básicas es de 2.000 euros. Un contrato de seis meses tiene el doble de duración mínima, pero recibe una ayuda superior al doble de los 1.500 euros iniciales. Si concurre el incremento, las cantidades serían 2.000 y 4.000 euros, respectivamente. Son cálculos sobre las cuantías de la convocatoria, no ingresos mensuales. Estas subvenciones deben distinguirse de otras ayudas por contratar, cuyos requisitos dependen del territorio y del programa.

El trabajador debe estar inscrito antes de incorporarse

La contratación debe haberse efectuado desde el 1 de enero de 2026 y antes de la baja maternal de la autónoma. Por tanto, la apertura de solicitudes en octubre no limita la ayuda exclusivamente a contratos firmados ese mes. Pueden examinarse incorporaciones anteriores que cumplan las condiciones. La solicitante debía encontrarse embarazada o en proceso de adopción en el momento de contratar. Una situación personal posterior no transforma automáticamente un contrato antiguo en una contratación subvencionable por esta convocatoria.

La persona incorporada debe haber permanecido desempleada e inscrita como demandante de empleo en LABORA hasta la contratación. Las condiciones publicadas excluyen expresamente la inscripción realizada el mismo día del comienzo de la relación laboral. Registrarse por la mañana y empezar a trabajar después no soluciona ese requisito. Tampoco puede existir parentesco por consanguinidad o afinidad hasta segundo grado, incluido su equivalente en parejas de hecho. Esta limitación impide asumir que cualquier familiar disponible puede cubrir el puesto con derecho a subvención.

Las jornadas parciales tienen un mínimo de 30 horas semanales

También se admiten contratos a tiempo parcial, siempre que alcancen al menos 30 horas semanales. En estos casos, la cuantía se reduce proporcionalmente. Por ejemplo, si la jornada completa de referencia fuera de 40 horas, trabajar 30 representaría el 75 %. Aplicar ese porcentaje a una ayuda de 3.500 euros daría 2.625 euros. Es un ejemplo aritmético: el cálculo real depende de la jornada completa correspondiente y de las condiciones del expediente. El mínimo horario no convierte el contrato parcial en uno completo.

Las beneficiarias son mujeres trabajadoras autónomas incluidas en el programa valenciano, con las exclusiones expresamente publicadas. Quedan fuera las socias de sociedades mercantiles, cooperativas, sociedades civiles y sociedades laborales. Tampoco pueden acceder las integrantes de comunidades de bienes ni las autónomas colaboradoras. Por ello, estar encuadrada en el régimen de autónomos no basta para acreditar el derecho. Las familias que buscan apoyo para cuidados pueden consultar otras ayudas de conciliación, atendiendo siempre a sus destinatarios y ámbito territorial.

La solicitud debe registrarse después del contrato y del alta

El periodo de presentación comenzó el 13 de octubre a las 10.00 horas. Finaliza el 20 de octubre de 2026 a las 23.59.59 horas, según la información pública de CONVEGA. La petición debe ser posterior a la contratación y al alta en Seguridad Social de la persona trabajadora. No se reserva la subvención mediante una solicitud anticipada sin contratación. Antes de enviar el formulario, deben comprobarse las fechas: inscripción previa como demandante, contratación y alta, y presentación de la solicitud dentro del plazo.

El procedimiento es electrónico y debe utilizarse el trámite específico habilitado por la Generalitat para este programa. La información oficial advierte de que las solicitudes registradas mediante otro procedimiento serán inadmitidas. Por eso, un escrito enviado a un registro genérico no equivale necesariamente a completar la solicitud exigida. El acceso se facilita desde el apartado de ayudas al empleo de LABORA.

La convocatoria difundida por CONVEGA reúne las condiciones y enlaza el canal oficial para comprobar los formularios y documentos aplicables.