La prensa diaria acuerda una subida salarial con efectos desde enero y mejoras por trabajar los domingos

El nuevo convenio de prensa diaria añade otro 3% para 2027. Desde 2027, el complemento dominical comenzará a cobrarse desde el séptimo domingo trabajado.

La prensa diaria tendrá nuevas tablas salariales para 2026 y 2027 tras el acuerdo difundido el 3 de noviembre por la FeSP. AMI, CCOO, UGT y la Federación de Sindicatos de Periodistas han firmado el octavo convenio estatal del sector. Incluye un 2,5% con efectos desde enero de 2026 y otro 3% para 2027. Además, adelanta dos domingos el acceso al complemento respecto al convenio anterior, una diferencia que afecta al dinero cobrado por esos turnos.

Las tablas del convenio de prensa diaria permiten calcular la diferencia

La actualización comprende el salario base y los complementos salariales, según el comunicado de los firmantes. Para el grupo profesional 3, la tabla difundida sitúa el mínimo anual de grupo en 24.050,74 euros durante 2026. La referencia de 2025 era de 23.464,14 euros. La diferencia asciende a 586,60 euros brutos por un año completo bajo esas condiciones. El mecanismo de los atrasos salariales obliga a distinguir el periodo al que corresponde una mejora del momento efectivo de su abono.

Para 2027, ese mismo grupo alcanza 24.772,27 euros anuales, 721,53 euros más que la tabla de 2026. Son cálculos sobre el mínimo de grupo, antes de cotizaciones y retenciones. El convenio anterior excluye de ese mínimo los complementos de puesto. Tampoco permiten atribuir el año completo de atrasos a quien haya trabajado solamente una parte o tenga jornada parcial. El comunicado confirma la retroactividad, pero no concreta una fecha de pago. Por ello, la firma del acuerdo no permite prometer una transferencia en una nómina determinada.

El plus dominical pasa del noveno al séptimo domingo

El convenio anterior, publicado en el BOE el 19 de junio de 2024, permite identificar exactamente qué cambia. Su artículo 35 reconoce el complemento desde el noveno domingo trabajado dentro del año natural cuando esos turnos estaban planificados. La mejora anunciada comenzará en 2027 y adelanta el acceso al séptimo. La misma regulación anterior contempla además determinados trabajos dominicales no planificados sin compensación por descanso. Resulta necesario distinguir ambas situaciones al revisar los cuadrantes y el origen de cada complemento.

La tabla publicada por la FeSP fija para el grupo 3 un plus dominical de 82,09 euros en 2027. Como comparación ilustrativa, diez domingos planificados generarían cuatro complementos con el nuevo umbral, frente a dos manteniendo el anterior. Aplicando idéntica cuantía a ambos escenarios, serían 328,36 frente a 164,18 euros. La diferencia de 164,18 euros corresponde exclusivamente al adelanto del umbral. Este ejemplo presupone que todos los domingos computan y que concurren las condiciones del complemento, sin sustituir la liquidación individual.

El convenio sectorial no comprende automáticamente a cualquier colaborador

El texto anterior delimita su ámbito a empresas editoras de prensa diaria en papel o digital sin convenio colectivo propio. También incluye determinados talleres pertenecientes a esas empresas que imprimen sus publicaciones. Por tanto, la noticia interesa tanto a redacciones digitales como a otros puestos laborales cubiertos por ese marco. La identificación del convenio y del grupo profesional resulta previa a cualquier comparación salarial. Los complementos reconocidos por convenio dependen de su regulación concreta y de las condiciones exigidas para cobrarlos.

Ese ámbito excluye, entre otros, a la alta dirección y a profesionales vinculados mediante contratos civiles de prestación de servicios. También deja fuera a colaboradores a la pieza que no mantengan una relación laboral con dependencia y ajenidad. La firma sectorial no implica que cualquier factura de un colaborador autónomo deba incrementarse automáticamente un 2,5%. Quien tenga convenio de empresa deberá comprobar su propio marco y las reglas aplicables. Las exclusiones citadas proceden del convenio anterior, que sirve como referencia documental hasta conocer íntegramente el nuevo articulado.

La bolsa de diez horas exige comprobar las excepciones pactadas

Los firmantes anuncian también una bolsa anual de diez horas para necesidades sobrevenidas de productividad. Excluyen a empresas o grupos con acuerdos de mejora vigentes cuyas plantillas tengan fijada la jornada sectorial de 1.687,5 horas. La precisión impide presentar esa bolsa como una modificación idéntica para todos los centros. El artículo 26 del convenio anterior ya establecía esa jornada máxima anual y permitía su distribución irregular. También regulaba dos días de descanso semanal ininterrumpido, con las particularidades recogidas en su propio texto.

Para comprobar el efecto personal del acuerdo hacen falta la clasificación profesional, las nóminas y el calendario de domingos efectivamente trabajados. Las tablas anteriores y las difundidas ahora permiten separar salario anual, complemento dominical y valor de la hora extraordinaria. Esa separación evita sumar conceptos que tienen condiciones distintas. El siguiente documento decisivo será el texto completo registrado y publicado, con sus reglas de aplicación y abono. Entretanto, la mejora salarial anunciada permite preparar una comparación verificable sin anticipar cobros que todavía no tienen fecha comunicada.