Alto Campoo busca personal para trabajar este invierno 2026-2027 en limpieza, taquillas, remontes y otros puestos

El empleo en Alto Campoo incluye limpieza, taquillas y perfiles técnicos para el invierno 2026-2027. La selección valora méritos y no exige currículum.

Cantur mantiene abierto el plazo para solicitar empleo en Alto Campoo durante la temporada 2026-2027. La convocatoria, publicada el 15 de octubre, permite presentar candidaturas del 16 al 26 de octubre de 2026, según su portal oficial. Las solicitudes deben registrarse antes de las 14:00 del último día. La entrega debe hacerse presencialmente en Santander. Los aspirantes deben preparar documentación acreditativa: presentar un currículum no sustituye los formularios ni justifica por sí mismo los méritos.

Qué puestos incluye el empleo en Alto Campoo

La selección abarca enfermería, recepción, taquillas, alquiler de esquís, informática, electricidad, remontes, pistas, producción de nieve, mecánica, conducción y limpieza. Son actividades diferentes dentro de una misma estación, por lo que cada candidatura debe dirigirse a una categoría concreta. El calendario tampoco coincide con otras campañas del sector. La convocatoria de empleo de invierno en Aramón fijó el cierre de solicitudes el 13 de octubre; la de Cantur continúa abierta.

Las bases permiten identificar opciones según la formación. Para auxiliar de limpieza se pide certificado de escolaridad; para taquillas, ESO, equivalente o certificado profesional, cuando proceda. Enfermería exige grado o diplomatura en esa especialidad. Recepción requiere grado medio, FP I en turismo o certificado profesional, en su caso. Algunas categorías añaden competencias deportivas: oficial de primera informático exige nivel de esquí de pista azul. Esa condición no debe extenderse automáticamente a todos los puestos.

Cuánto cuentan la experiencia y la formación

En taquillas, el baremo reserva hasta 24 puntos a experiencia y 16 a formación: representan el 60% y el 40% del máximo. Cada mes trabajado como cobrador puntúa 0,25 en Cantur, administraciones o empresas públicas, frente a 0,15 en empresas privadas. Por ejemplo, doce meses computables sumarían 3 puntos en el primer supuesto y 1,8 en el segundo. La diferencia calculada es de 1,2 puntos. Esta comparación corresponde a esa categoría y apartado.

La valoración ordenará a los aspirantes para posibles contrataciones cuando la estación necesite personal. Por tanto, entrar en una bolsa no equivale a tener una fecha de incorporación asegurada. La empresa explica que quedaron vacantes después del proceso de estabilización y mantiene necesidades temporales ligadas a la campaña. La meteorología y la disponibilidad de nieve influyen en su actividad. Quien deba desplazarse debería conocer las condiciones del llamamiento antes de organizar el traslado. Las bolsas extraordinarias vencen al terminar la temporada 2026-2027.

Qué documentación hay que entregar en Santander

Las candidaturas se presentan exclusivamente en el registro de las oficinas centrales de Cantur, en la calle Albert Einstein, número 4, segunda planta, Santander. Se necesita un sobre cerrado con nombre, apellidos y puesto solicitado; cada categoría requiere su propio sobre. Deben incluirse DNI o NIE, titulación o certificados exigidos, acreditación de méritos y vida laboral. También se cumplimentan el anexo I, el II cuando corresponda y el III de autobaremación. No es necesario adjuntar currículum, según la comunicación oficial de la estación. Los certificados formativos deben indicar contenido y horas lectivas para que puedan valorarse.

Para descargar la vida laboral puede utilizarse Importass, el portal de la Tesorería General de la Seguridad Social. Permite obtener un PDF actualizado con las altas y bajas registradas, además de solicitar correcciones cuando se detectan errores. El acceso mediante SMS requiere tener comunicado el teléfono móvil a la Tesorería. También existen vías de identificación con Cl@ve o certificado electrónico. La descarga permite preparar este documento antes de acudir al registro. Debe acompañarse de los justificantes de experiencia y los títulos o certificados formativos exigidos.

El correo electrónico se admite para las alegaciones

Tras examinar las solicitudes, Cantur publicará la relación provisional de admitidos y excluidos junto con las puntuaciones. Desde el día siguiente se abrirán tres días hábiles para alegar o subsanar, con cierre a las 14:00 del último. En ese trámite sí se permite el correo rrhh@cantur.com, además del registro presencial. Esa posibilidad no autoriza a enviar por correo electrónico la candidatura inicial. Confundir ambos canales puede dejar fuera una solicitud presentada incorrectamente, aunque se haya enviado dentro del plazo.

Las alegaciones no permiten incorporar méritos diferentes de los presentados inicialmente. Por eso, antes de cerrar el sobre resulta útil contrastar cada mérito declarado con su justificante. Después de la entrega, habrá que consultar las publicaciones para comprobar admisión y puntuación. El proceso concluirá con las relaciones y valoraciones definitivas. La convocatoria y sus anexos están disponibles en el portal de empleo de Cantur, donde pueden comprobarse las condiciones particulares de cada puesto.