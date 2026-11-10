El Supremo fija en 33.899 euros netos la indemnización por el retraso de Iberia al reincorporar a una empleada

La indemnización por excedencia ascendía a 50.747,30 euros brutos. La sentencia exige descontar las retenciones y cotizaciones, manteniendo la reparación reconocida.

El Tribunal Supremo ha establecido que una empleada de Iberia recibirá 33.899,20 euros netos por su reincorporación tardía tras una excedencia voluntaria. La sentencia 686/2026, del 9 de septiembre, fue difundida el 3 de noviembre por Noticias Jurídicas. El importe bruto reconocido era de 50.747,30 euros. La diferencia asciende a 16.848,10 euros y corresponde a los descuentos previstos en el procedimiento. El fallo obliga a distinguir la indemnización reconocida del dinero que finalmente llega a la trabajadora.

La reincorporación se retrasó desde junio de 2021 hasta noviembre de 2022

La empleada trabajaba como agente administrativa, a jornada completa, con antigüedad desde el 7 de octubre de 1998. Su salario mensual bruto era de 3.032,47 euros, incluidas las pagas extraordinarias prorrateadas. Había solicitado una excedencia voluntaria y debía reincorporarse el 9 de junio de 2021, según los hechos probados. Regresó el 1 de noviembre de 2022. El litigio sobre el regreso tras una excedencia terminó centrado en cuánto debía recibir por aquel periodo sin salarios.

El Juzgado de lo Social número 29 de Barcelona reconoció el 1 de mayo de 2023 una indemnización de 50.747,30 euros. Añadió 600 euros de costas por la incomparecencia empresarial al acto de conciliación. Iberia recurrió y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirmó inicialmente la resolución, en abril de 2024. Después, la compañía acudió al Supremo. Su recurso pedía entregar el importe neto o practicar las liquidaciones necesarias para ingresar las cantidades correspondientes ante Hacienda y Seguridad Social.

La indemnización por excedencia sustituía salarios que no se cobraron

La discusión no consistía en decidir nuevamente si la reincorporación había llegado tarde. Ese incumplimiento y el periodo utilizado para calcular la reparación estaban establecidos. La trabajadora reclamó exclusivamente los salarios dejados de percibir entre ambas fechas. El tribunal catalán entendió que la naturaleza indemnizatoria justificaba entregar la cifra bruta. También consideró perjuicios asociados a la incertidumbre y a la falta de cotización. El Supremo corrigió esa interpretación porque aquellos daños adicionales no habían sido reclamados ni acreditados separadamente.

La Sala aplica una doctrina anterior sobre las indemnizaciones calculadas mediante salarios perdidos. El juzgado que entrega cantidades depositadas sustituye al pagador y debe cumplir sus obligaciones fiscales y sociales. Esto afecta tanto al dinero consignado para recurrir como al depositado para satisfacer una condena. Entregar íntegramente la cifra bruta obligaría después a afrontar pagos adicionales que ya debían descontarse. La sentencia mantiene la compensación por el incumplimiento, pero ordena ejecutar correctamente su abono y las obligaciones que lo acompañan.

Los 16.848 euros de diferencia no son una rebaja general para otros casos

Restar 33.899,20 de 50.747,30 da 16.848,10 euros. Esa es la diferencia entre las cantidades bruta y neta recogidas en los hechos probados. El porcentaje consignado en el procedimiento es del 33,2%, pero no constituye un tipo universal para indemnizaciones laborales. La retención y la cotización aplicables dependen de las circunstancias correspondientes. Tampoco se trata de una sanción a la empleada. Comparar ambas cifras permite entender por qué ganar una reclamación no significa recibir en la cuenta todo el importe anunciado.

El Supremo explica además que ingresar las cotizaciones corrige el perjuicio asociado a su ausencia durante el periodo discutido. Esa reparación debe distinguirse de los efectos propios de una excedencia por cuidados, que responde a otro régimen. La trabajadora conserva la posibilidad de plantear ante la Administración tributaria las compensaciones o devoluciones que procedan. La decisión laboral sobre las retenciones no sustituye la liquidación fiscal definitiva ni establece que siempre exista derecho a recuperar lo descontado.

El derecho al reingreso depende de la modalidad de excedencia

El artículo 46.5 del Estatuto reconoce, en la excedencia voluntaria ordinaria, un derecho preferente sobre vacantes de igual o similar categoría. No asegura automáticamente el mismo puesto al terminar el periodo. En este asunto estaba acreditado cuándo debía producirse la reincorporación. Esa circunstancia resulta esencial para entender la condena. Una persona que reclame por otro retraso debe documentar su solicitud, la respuesta empresarial y las circunstancias del reingreso. La sentencia no transforma cualquier espera posterior a una excedencia en una indemnización automática.

El fallo estima el recurso de Iberia y revoca parcialmente la resolución inicial para fijar la entrega de 33.899,20 euros netos. Mantiene los restantes pronunciamientos y no impone costas en suplicación ni en casación. Los daños superiores a los salarios perdidos requieren alegación y prueba, según recuerda la Sala. El texto íntegro de la STS 686/2026 permite comprobar esa delimitación. La regulación de la excedencia figura en el artículo 46 del Estatuto.