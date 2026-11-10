Adif prepara una huelga de 24 horas el 17 de noviembre y pide a Renfe que se sume al paro

CCOO anuncia también una concentración el día 16 por la seguridad ferroviaria. La decisión sindical todavía requiere concretar su tramitación y alcance operativo.

El comité de empresa de Adif acordó el 3 de noviembre una huelga de 24 horas para el martes 17, según CCOO. El calendario incluye una concentración el lunes 16 y responde a reclamaciones sobre seguridad y organización ferroviaria. El anuncio pide que los representantes de Renfe se incorporen a la movilización. Esa adhesión no figura confirmada en el comunicado consultado. La decisión afecta al administrador de infraestructuras y todavía no identifica trenes cancelados ni servicios mínimos.

La huelga de Adif tiene un calendario propio y trámites pendientes

La información de EFE del 3 de noviembre precisa que el paro estaba acordado, aunque todavía pendiente de convocatoria formal. El comité reúne a CCOO, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario y Sindicato de Circulación Ferroviario. Las fuentes sindicales consultadas por la agencia sitúan otra reunión del comité el miércoles 18 para valorar la situación. El calendario debe distinguirse de la huelga anterior de Renfe, anunciada para el 29 de octubre. Una convocatoria anterior no determina automáticamente las condiciones del nuevo paro.

La formalización tiene relevancia jurídica. El Real Decreto-ley 17/1977 exige comunicar por escrito los objetivos, las gestiones previas, la fecha inicial y la composición del comité de huelga. Cuando afecta a empresas encargadas de servicios públicos, el preaviso mínimo es de diez días naturales. La norma exige además publicidad suficiente para que los usuarios conozcan la convocatoria. Por eso, el acuerdo del comité y la información definitiva sobre su ejecución son documentos diferentes. Las comunicaciones posteriores deberán precisar cómo queda organizada la jornada anunciada.

Los sindicatos reclaman más coordinación entre infraestructura y trenes

CCOO vincula la protesta a sus reclamaciones tras el accidente ferroviario de Urda del 28 de octubre. Pide revisar protocolos, reforzar plantillas y formación, mejorar la prevención laboral y actualizar planes de emergencia. También defiende un grupo público que reúna a Adif y Renfe bajo una estructura común. Son propuestas sindicales sobre el modelo ferroviario, no una reorganización aprobada ni conclusiones de la investigación del accidente. El comunicado reclama compromisos verificables y mantiene abierta la incorporación de la representación del Grupo Renfe.

Las funciones oficiales de Adif ayudan a entender por qué la convocatoria puede interesar a viajeros de diferentes compañías. La entidad administra infraestructuras, gestiona la circulación y adjudica capacidad a los operadores ferroviarios. Su actividad abarca vías, estaciones y terminales, mientras las operadoras prestan sus servicios de transporte. Por esa relación, el impacto potencial de un conflicto en la infraestructura no se deduce únicamente del nombre comercial del tren. Sin información operativa específica, tampoco puede afirmarse qué corredores o servicios sufrirían modificaciones el día 17.

Una incidencia de Adif no elimina automáticamente las indemnizaciones

El Reglamento europeo 2021/782 contiene una precisión relevante para los viajes incluidos en su régimen de indemnizaciones. Su artículo 19 contempla determinadas circunstancias que permiten excluir una compensación por retraso. Sin embargo, deja fuera de la exención por hechos de terceros las acciones u omisiones del administrador de infraestructuras. La separación entre Adif y la operadora no basta, por sí sola, para rechazar una reclamación. Habrá que comprobar la incidencia, el retraso real y los demás requisitos aplicables al servicio y al billete.

Para esos viajes, el mínimo europeo es del 25% del billete con demoras de 60 a 119 minutos. Desde 120 minutos, alcanza el 50%, siempre que concurran las condiciones para indemnizar. Como ejemplo, un trayecto indemnizable de 60 euros supondría 15 o 30 euros, respectivamente. Son mínimos normativos y un cálculo ilustrativo, no compensaciones ya reconocidas por la huelga anunciada. La norma contiene también límites, entre ellos haber conocido el retraso antes de comprar o haber obtenido el reintegro regulado del billete.

El aviso concreto del operador determina qué hacer con cada viaje

El artículo 18 regula otra decisión distinta cuando se prevé llegar al destino final con al menos 60 minutos de retraso. En los servicios sujetos a esa disposición, permite elegir entre reintegro o continuación mediante transporte alternativo en condiciones comparables. La alternativa puede realizarse lo antes posible o en una fecha posterior conveniente para el viajero. Las condiciones del billete y el tipo de servicio siguen siendo relevantes. El mero anuncio sindical no permite concluir que todos los pasajeros puedan cancelar gratuitamente cualquier reserva.

Antes de desplazarse resulta útil comprobar el aviso asociado al tren contratado y conservar el billete junto con las comunicaciones recibidas. El visor de trenes aporta información de circulación, pero no sustituye una comunicación sobre cambios de reserva. Si se produce una incidencia, el reglamento prevé tres meses para reclamar ante la empresa dentro de su ámbito de responsabilidad. Esta debe responder motivadamente en un mes o justificar una respuesta posterior, antes de tres meses desde la recepción. Documentar la afectación permite reclamar sobre hechos comprobables.