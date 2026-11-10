El BOE obliga a almacenar el 12 % del aceite de oliva hasta septiembre de 2027

La medida sobre el aceite de oliva entra en vigor el 6 de noviembre. Afecta a las almazaras y excluye la producción de octubre.

Parte del aceite de oliva de la nueva campaña deberá permanecer almacenado temporalmente antes de salir al mercado. Una resolución publicada en el BOE del 6 de noviembre fija la retirada obligatoria del 12 % de la producción declarada por las almazaras. La medida se aplica desde la producción de noviembre de 2026 y se prolonga hasta el 30 de septiembre de 2027. Regula la comercialización en origen, sin ordenar retirar botellas de los hogares.

El 12 % del aceite de oliva quedará almacenado con una obligación mensual

La resolución publicada en el BOE concreta el porcentaje previsto en la regulación de la campaña 2026/2027. Cada almazara debe mantener almacenada una cantidad equivalente al 12 % de su producción declarada desde noviembre. Puede hacerlo en instalaciones propias o de terceros, dentro de las condiciones establecidas. La obligación se calcula sobre la producción acumulada durante el periodo afectado. Se añade a otras exigencias del sector, como los controles de trazabilidad. Su finalidad difiere de acreditar el recorrido y la clasificación del producto.

La producción de octubre de 2026 y la correspondiente a campañas anteriores quedan fuera de esta retirada obligatoria. Por ello, no procede aplicar automáticamente el 12 % a todo el aceite que una empresa tenga en sus depósitos. Tampoco puede multiplicarse ese porcentaje por cualquier previsión anual y presentar el resultado como volumen definitivo bloqueado. El cálculo necesita distinguir los meses incluidos y las declaraciones de cada operador. La campaña oleícola comienza el 1 de octubre, pero la obligación concreta que ahora se activa utiliza noviembre como primer mes de referencia.

Los datos de existencias y cosecha activan el mecanismo de regulación

La resolución parte de unas existencias iniciales de 357.040 toneladas y una previsión de producción de 1.602.596 toneladas. Ambos conceptos suman 1.959.636 toneladas, mediante un cálculo directo sobre los datos publicados. Esa suma no debe confundirse con todas las disponibilidades del mercado, cuyo análisis también contempla importaciones. La norma utiliza indicadores definidos para determinar si procede intervenir. El primer umbral compara existencias y producción prevista con la media correspondiente de las seis campañas anteriores. La activación requiere alcanzar al menos el 120 % de esa referencia.

La Orden APA/1145/2026, publicada el 30 de octubre, establece además cómo calcular la cantidad que se retira. Su fórmula tiene en cuenta los recursos previstos y las campañas de mayor comercialización dentro del periodo de referencia. Fija un límite máximo del 20 % para el porcentaje de retirada. La resolución de noviembre concreta un 12 %, por debajo de ese techo. Son cifras con funciones diferentes. El límite de la orden no significa que todas las almazaras deban reservar el 20 % ni que ese porcentaje se aplique adicionalmente.

Un ejemplo permite entender qué cantidad debe conservar cada almazara

Una almazara que declare 1.000 toneladas de producción en noviembre deberá mantener 120 toneladas bajo esta obligación. Si en diciembre produce otras 500, la producción acumulada afectada alcanzaría 1.500 toneladas. El 12 % equivaldría entonces a 180 toneladas. El ejemplo es matemático y no corresponde a una empresa concreta. Muestra que el volumen reservado crece con la producción computable. No se trata de separar una cantidad fija una sola vez y olvidarse del resto de la campaña. Las declaraciones mensuales permiten actualizar la obligación conforme avanza la elaboración.

La orden permite elegir la categoría de aceite que se destina al almacenamiento obligatorio dentro de sus condiciones. También contempla controles de las comunidades autónomas y documentación que permita acreditar las cantidades conservadas. Los operadores deben reflejar la información en el sistema correspondiente de declaraciones del sector. Almacenar en instalaciones de un tercero no hace desaparecer la obligación de justificar el cumplimiento. La resolución prevé seguimiento técnico durante la campaña. Además, el marco regulador permite revisar a la baja las cantidades a partir del 31 de diciembre, mediante una nueva resolución cuando proceda.

La decisión no fija el precio que tendrá una botella en el supermercado

La retirada temporal responde a una medida de regulación de la oferta, no a una alerta sanitaria sobre alimentos defectuosos. Tampoco establece un precio obligatorio de venta. El marco europeo que desarrolla la orden impide utilizar estas normas para fijar precios, incluso orientativos o recomendados. Por tanto, el 12 % reservado no equivale a una subida del 12 % en las tiendas. Las rebajas en supermercados son decisiones comerciales de otro tramo de la cadena. Su existencia o evolución no puede deducirse únicamente del porcentaje almacenado por las almazaras.

Para las familias, la resolución no crea una solicitud, un límite de compra ni una obligación de devolver aceite adquirido. Su destinatario es el sector productor, encargado de gestionar la reserva y acreditar sus existencias. Para seguir el alcance real de la medida habrá que observar las declaraciones y las resoluciones posteriores que puedan modificarla. La publicada el 6 de noviembre produce efectos ese mismo día. El horizonte fijado es el 30 de septiembre de 2027, con las posibilidades de revisión recogidas expresamente en la orden que regula esta campaña.