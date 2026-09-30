El Cheque Canguro abre el 1 de octubre con ayudas de hasta 4.000 euros para estas familias de Baleares

El Cheque Canguro exige una renta inferior a 30.000 euros por persona. Presentar documentos incompletos puede hacer perder el orden de concesión.

El programa de cuidado en el domicilio del Cheque Canguro balear abre solicitudes del 1 al 31 de octubre de 2026. La convocatoria se publicó el 23 de junio y financia gastos realizados entre enero y septiembre. Su máximo alcanza 4.000 euros por unidad familiar. Dos condiciones merecen atención antes de presentar la petición. La renta debe ser estrictamente inferior a 30.000 euros por persona y el orden de concesión depende de que la documentación esté completa.

El Cheque Canguro cubre cuidados domiciliarios y otros servicios

La ayuda se dirige a familias trabajadoras de las Illes Balears con hijos menores de catorce años. El límite se amplía a menores de veintiún años cuando tienen discapacidad reconocida. El programa domiciliario admite la contratación de personal del hogar y determinados servicios de entidades del tercer sector social. Se pueden incluir salarios, cotizaciones y gastos indirectos admitidos por la convocatoria. La familia debe acreditar residencia y empadronamiento durante el periodo subvencionable, además de cumplir sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

El programa utiliza gastos ya efectuados entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2026. Por eso, las nóminas y los justificantes bancarios son decisivos para calcular la petición. Una familia que reúne recibos de distintos servicios puede separar cuidados, actividades escolares y otros conceptos. Esa clasificación también ayuda al consultar las deducciones por gastos escolares. La subvención exige declarar otras ayudas destinadas al mismo coste. La financiación acumulada nunca puede superar el gasto real acreditado.

Una renta de exactamente 30.000 euros por persona queda fuera

El apartado 15 de las bases y las preguntas frecuentes establecen un límite estricto. La renta familiar por persona debe quedar por debajo de 30.000 euros anuales. Aunque el resumen divulgativo menciona igualdad o inferioridad, el texto regulador excluye expresamente alcanzar aquella cifra. Para octubre se utiliza la última declaración cuyo periodo de presentación haya finalizado. Se suman las bases imponibles general y del ahorro de los progenitores computables y se divide el resultado entre los miembros de la unidad familiar.

En un ejemplo con cuatro miembros computables y una renta conjunta de 100.000 euros, el resultado sería 25.000 euros por persona. Ese hogar superaría el filtro económico, siempre que cumpla las restantes condiciones. Si la misma unidad suma 120.000 euros, el cociente llega a 30.000 y quedaría excluida. Estos cálculos no utilizan automáticamente el salario bruto. Cuando alguien no está obligado a presentar IRPF, se aplican los datos fiscales y las reducciones previstas en las bases. También existen reglas sobre separaciones y convivencia.

El contrato debe identificar una relación laboral real

La persona contratada necesita contrato escrito y alta en el Sistema Especial para Empleados del Hogar. El cuidado debe prestarse en el domicilio familiar situado en Baleares. La convocatoria admite contratos temporales o indefinidos, a jornada completa o parcial, y sustituciones sucesivas. Si coinciden varias contrataciones, debe identificarse cuál se presenta para la subvención. Quedan excluidos los acuerdos de amistad, las relaciones au pair y determinados vínculos familiares. También se excluye contratar mediante una empresa de trabajo temporal para esta modalidad.

El calendario escolar y las vacaciones ayuda a organizar la conciliación, pero cada programa fija sus fechas financiables. El programa 3 mantiene solicitudes hasta el 9 de octubre para campamentos y servicios de vacaciones realizados en Baleares. Incluye periodos concretos de enero, abril y verano. Su máximo comparte un límite de 1.000 euros por menor con el programa escolar, cuyo plazo terminó en julio. Si este último concedió 650 euros, quedarían como máximo 350 para vacaciones, sujetos al gasto admitido.

La documentación completa determina el puesto de la solicitud

Cada programa requiere una solicitud independiente y su propio registro de entrada. El trámite oficial del Cheque Canguro contiene los formularios y la documentación específica. Para cuidados domiciliarios se aportan nóminas, pagos de salarios, cotizaciones y justificantes de los demás gastos solicitados. Se exige identificar la cuenta bancaria y acreditar la composición familiar. El expediente puede presentarse electrónicamente o por los otros medios legalmente admitidos. Las personas físicas mantienen la posibilidad de acudir a registros presenciales autorizados.

La concesión sigue el orden de solicitudes completas y válidas hasta agotarse el crédito de cada programa. Si falta documentación, existe un plazo de diez días hábiles para subsanar. En ese supuesto, cuenta la fecha en que el expediente queda correctamente completado. Presentarlo pronto con documentos insuficientes puede retrasar su posición. La Administración dispone de seis meses para resolver y el silencio es negativo. El pago se realiza después de conceder la ayuda y comprobar la justificación. Los justificantes deben conservarse durante cinco años.