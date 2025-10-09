Vista aérea de las instalaciones de Laboratorios Normon en Tres Cantos, donde se ofrece empleo como operario de almacén en turno de noche

Turno fijo de noche y contrato indefinido: se necesita personal de almacén en Tres Cantos (Madrid) para trabajar en Normon

por

¿Buscas empleo estable en el sector farmacéutico? Laboratorios Normon, compañía referente con más de 85 años de trayectoria, incorporar personal para trabajar como operario/a de almacén para su planta de Tres Cantos (Madrid). La posición cuenta con contrato indefinido y jornada completa en turno fijo de noche. La retribución fija parte de 21.100,25 € brutos anuales (1.758,35 € en 12 pagas) y la empresa contempla pluses adicionales por turno (p. ej., plus de tarde: 6.330,08 € brutos/año). Además, Normon ofrece beneficios como transporte, comedor subvencionado, atención médica privada, fisioterapia sin coste, tienda para empleados y planes de desarrollo profesional. Todos los detalles sobre esta oferta de empleo y los pasos para enviar el currículum hoy mismo.

Normon lanza una nueva oferta de empleo para trabajar en la planta de Tres Cantos (Madrid): abierto proceso de selección

Normon fabrica y distribuye medicamentos y productos sanitarios desde unas instalaciones dotadas de tecnología avanzada en Tres Cantos (Madrid). La vacante se integra en el equipo de almacén dando soporte a las áreas productivas. Entre las funciones principales se incluyen la distribución de materiales, materias primas y producto entre almacén y zonas de producción, la cumplimentación y gestión de documentación del departamento, el manejo de sistemas informáticos asociados al proceso y el cumplimiento estricto de normas GMP. También se participará en iniciativas de mejora ligadas a la producción.

El horario del puesto es nocturno fijo de lunes a jueves, de 23:30 a 08:30 h. La formación inicial se realizará en turno de mañana (08:00–16:00 h). En cuanto a los requisitos necesarios para trabajar en este puesto de trabajo en Normon, se piden:

  • Estudios mínimos: Educación Secundaria Obligatoria (o equivalente).
  • Experiencia: Al menos 1 año (valorable en almacén).
  • Imprescindible: Carnet de carretillero.
  • Otros: Manejo de documentación técnica y ofimática a nivel básico; se valorará conocimiento en GMP.

Cómo enviar el currículum a Normon

Si te interesa trabajar en Normon como operario/a de almacén en turno de noche, accede al portal de empleo donde la compañía ha publicado esta oportunidad laboral. No olvides revisar los requisitos, condiciones laborales y actualizar el currículum antes de postularte. Luego, pulsa en el botón de “inscribirse en esta oferta» para completar el proceso de inscripción y adjunta tu CV, también puedes iniciar la candidatura con tu perfil de LinkedIn si la plataforma lo permite.

Deja un comentario