Un hombre pierde el 75% de su pensión por seguir instrucciones equivocadas al solicitar la jubilación anticipada

Un hombre de 60 años, en Régimen Especial, siguió indicaciones erróneas que citaban una inexistente “disposición cuadragesimoséptima”; la prestación reconocida quedó en el 25% de su base reguladora.

Un caso reciente vuelve a poner el foco en la importancia de contrastar la información antes de solicitar la jubilación anticipada. Un trabajador de 60 años, acogido a un Régimen Especial, formalizó su retiro tras guiarse por instrucciones equivocadas. El resultado fue contundente: en lugar de los 800 euros que esperaba, la pensión reconocida quedó en 200 euros al mes, equivalente al 25% de su base reguladora.

Caso real: jubilación anticipada en Régimen Especial mal tramitada reduce su pensión

El afectado buscó orientación para calcular su prestación y conocer los pasos ante la Seguridad Social. Entre las indicaciones figuraba una supuesta “disposición cuadragesimoséptima” de la legislación española que, en realidad, no existía. Al seguir ese camino y presentar la solicitud, la cuantía final se redujo a una cuarta parte de lo previsto. ¿Quién no quiere evitar un susto así?

Antes de continuar, estos son los datos clave del expediente tal y como se han conocido:

Dato Detalle Edad del solicitante 60 años Situación Acogido a un Régimen Especial Tipo de solicitud Jubilación anticipada Cálculo inicialmente esperado Aproximadamente 800 €/mes Prestación finalmente reconocida 200 €/mes (25% de la base reguladora) Motivo del error Mención a una “disposición cuadragesimoséptima” inexistente

Como se ve, una referencia normativa inexistente desvió el procedimiento y afectó directamente al bolsillo del trabajador.

Quién puede pedir jubilación anticipada y vigilar la base reguladora

Cada perfil tiene requisitos y condiciones distintas según el régimen de encuadramiento. En el caso explicado, el protagonista pertenecía a un Régimen Especial, donde un detalle mal interpretado puede cambiar la cuantía. Por lo tanto, conviene revisar con lupa cómo se calcula la base reguladora y qué coeficientes o porcentajes se aplican en cada supuesto. Un despiste puede salir caro.

En cuanto a fechas, no se aporta una convocatoria ni un plazo específico: se trata de un expediente individual. La lección es otra: comprobar la normativa real aplicable a la situación personal antes de presentar la solicitud.

Procedimiento ante la Seguridad Social y recomendaciones sobre documentación y requisitos

El ciudadano formalizó la solicitud de retiro ante la Seguridad Social, pero lo hizo amparándose en indicaciones equivocadas. De ahí que la pensión resultante no coincidiera con las expectativas. ¿La clave? Contrastar siempre la información con fuentes oficiales o con profesionales especializados antes de entregar papeles.

A modo de guía práctica, y atendiendo a lo ocurrido en este caso, conviene tener presentes estas pautas básicas para minimizar errores:

Contrastar la información con la Seguridad Social o con un profesional laboral, revisar la normativa vigente realmente aplicable y verificar que el cálculo de la base reguladora se ajuste al régimen correspondiente.

Tras revisar estos pasos, el solicitante tendrá más garantías de que su expediente refleje su verdadera situación contributiva.

Qué organismos intervienen y por qué consultar canales oficiales evita sorpresas

La Seguridad Social es la administración que reconoce y paga la pensión, por lo que cualquier cálculo o requisito debe encajar con su normativa. En este episodio, la mención a una disposición inexistente desencadenó un resultado inesperado: una prestación muy inferior a la prevista.

En consecuencia, la recomendación es clara: apoyarse en asesoramiento cualificado y en canales oficiales para evitar interpretaciones erróneas.