Torremolinos activa la prohibición del baño en Los Álamos por seguridad sanitaria

Ir a la playa y encontrarse con que no se puede uno meter al agua no es precisamente el plan soñado, pero a veces la salud manda. El Ayuntamiento de Torremolinos ha prohibido este jueves el baño en la playa de Los Álamos después de conocer los resultados de la última analítica realizada en esta zona del litoral. Según la información municipal, los valores detectados hacen que el baño no sea recomendable.

La medida se adopta por prevención y para proteger la salud pública, que en estos casos es lo primero, aunque fastidie el chapuzón. La incidencia está relacionada con la rotura de varias conducciones de saneamiento en el municipio de Málaga a finales del pasado año, tras la crecida del río Guadalhorce. El Consistorio mantiene activo el seguimiento con nuevos controles analíticos para decidir qué medidas aplicar según evolucione la calidad del agua.

¿Por qué se ha prohibido el baño en la playa de Los Álamos?

El motivo directo es la última analítica realizada en la playa de Los Álamos. Los resultados conocidos este jueves reflejan valores que hacen no recomendable el baño, por lo que el Ayuntamiento de Torremolinos ha optado por prohibirlo de acuerdo con la normativa vigente sobre calidad sanitaria de las aguas de baño. Como hemos indicado anteriormente, todo viene por la crecida del río, motivo de las abundantes lluvias, que en su parte positiva, ha quitado las restricciones de las duchas, por los municipios de la Axarquía malagueña.

Cuando los controles del agua no salen como deberían, el baño deja de ser aconsejable hasta que nuevos análisis confirmen una evolución favorable. Y sí, es una de esas decisiones administrativas que no gustan a nadie, pero que buscan evitar problemas mayores.

¿De dónde viene esta incidencia en el litoral de Torremolinos?

La situación tiene su origen en la rotura de varias conducciones de saneamiento en el municipio de Málaga a finales del pasado año. Esa rotura se produjo tras la crecida del río Guadalhorce, según ha explicado el Ayuntamiento de Torremolinos en un comunicado.

Desde el primer aviso relacionado con esta incidencia, y después de que se certificara posteriormente que el agua cumplía con los estándares exigidos para el baño, el Consistorio ha mantenido analíticas periódicas de seguimiento. Es decir, controles repetidos para vigilar cómo evolucionaba la calidad del agua en esta zona del litoral.

¿Qué obras se están realizando para reparar el problema?

El Ayuntamiento de Málaga mantiene en ejecución desde comienzos de año las obras necesarias para reparar las infraestructuras afectadas. El objetivo de estos trabajos es recuperar el funcionamiento normal de las conducciones dañadas.

La reparación está vinculada a la incidencia provocada por la rotura de varias conducciones de saneamiento. En términos claros, se trata de arreglar las partes del sistema afectadas para que vuelvan a funcionar correctamente, sin que el problema siga condicionando la calidad del agua.

¿Qué deben hacer los bañistas en Los Álamos?

Mientras la prohibición siga vigente, lo más prudente es no bañarse en la playa de Los Álamos. La decisión municipal se ha tomado por prevención y protección de la salud pública, así que conviene hacer caso aunque el día invite a meterse en el agua.

Para evitar despistes, estas son las pautas básicas que pueden seguir los usuarios de la playa:

No bañarse en la playa de Los Álamos mientras esté activa la prohibición.

Prestar atención a la información que comunique el Ayuntamiento de Torremolinos.

Esperar a que nuevos controles analíticos confirmen cambios en la situación.

Consultar cualquier novedad municipal antes de planificar el baño en esta zona del litoral.

La clave está en no adelantarse a los resultados. El Ayuntamiento ha indicado que seguirá informando de cualquier novedad relacionada con esta incidencia, por lo que la situación dependerá de los próximos controles.

¿Cuándo podría cambiar la situación en la playa de Los Álamos?

Por ahora, el Consistorio mantiene activo el seguimiento mediante nuevos controles analíticos. Estos análisis servirán para comprobar la evolución de los parámetros del agua y adaptar las medidas establecidas en función de los resultados que se vayan obteniendo.

No se ha comunicado una fecha concreta para levantar la prohibición. Por tanto, la reapertura al baño dependerá de que los nuevos datos permitan modificar la medida actual con garantías sanitarias. En estos casos, el calendario lo marca la analítica, no las ganas de playa.