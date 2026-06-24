Hacienda considera insuficiente la oferta por la fábrica de loza de San Claudio y paraliza la venta

La Agencia Tributaria ha cerrado la subasta sin adjudicar el complejo, pese a recibir una puja máxima de 188.325,87 euros. El valor fijado era de 1,83 millones y el futuro de los terrenos de San Claudio, en Oviedo, queda pendiente de una nueva decisión.

La venta de la antigua fábrica de loza de San Claudio vuelve a quedar en suspenso. La Agencia Tributaria ha dado por finalizada la subasta sin entregar el complejo al mejor postor, un inversor privado asturiano, tras considerar insuficiente la oferta más alta. La decisión abre la puerta a que Hacienda estudie una nueva convocatoria para este activo, por el que también se había interesado el Ayuntamiento de Oviedo.

Por qué Hacienda no adjudica la fábrica de loza de San Claudio

El resultado económico explica la decisión. La puja máxima alcanzó los 188.325,87 euros, mientras que el valor de subasta estaba fijado en 1.833.258,72 euros. La propuesta apenas superó el 10% del importe marcado para el conjunto, muy por debajo del umbral del 50%, situado en 916.629,36 euros.

En las subastas de la Agencia Tributaria, si la mejor oferta es igual o superior al 50% del tipo de subasta, la Mesa adjudica el bien al licitador que la haya presentado. Si queda por debajo, puede aceptarla si la considera suficiente o declarar desierta la subasta atendiendo al interés público.

Qué incluyen los terrenos de la antigua fábrica subastada en Oviedo

El conjunto industrial ubicado en San Claudio está formado por dos fincas. La primera tiene 23.870 metros cuadrados y alberga naves industriales y edificaciones anexas. La segunda suma 14.490 metros cuadrados. En total, el recinto roza los 38.400 metros cuadrados en una zona con fuerte carga histórica para Oviedo.

La documentación oficial describe las construcciones con signos claros de abandono y un estado de conservación deficiente. Además, la transmisión quedaba sujeta al IVA general del 21%, un aspecto relevante para cualquier comprador. El expediente también recoge una orden municipal de ejecución de obras por deficiencias, con un presupuesto estimado de 99.000 euros.

El valor patrimonial que condiciona cualquier proyecto sobre la fábrica

La fábrica de loza de San Claudio es uno de los nombres propios del pasado industrial asturiano. Su historia arranca en 1901 y el BOE la definió en su día como un referente de la historia industrial de Asturias por la importancia de su producción y por la continuidad de la tradición cerámica regional.

El complejo tuvo una declaración como Bien de Interés Cultural en 2009, aunque esa protección fue anulada en 2012. Pese a ello, el actual expediente señala que la fábrica forma parte del patrimonio histórico-industrial del concejo de Oviedo y está incluida en el Inventario del Patrimonio Cultural de Asturias, por lo que cualquier intervención futura queda condicionada por las exigencias de protección correspondientes.

Con la subasta cerrada sin venta, Hacienda vuelve al punto de partida. El siguiente paso será decidir si impulsa un nuevo procedimiento y bajo qué condiciones, mientras el recinto continúa pendiente de una solución que combine viabilidad económica, seguridad y protección patrimonial.

Accede a nuestra sección de actualidad para conocer más noticias destacadas sobre administraciones públicas, patrimonio y decisiones económicas.