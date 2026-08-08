Burj Al Babas, 587 castillos inacabados y 13 acusados por presunto fraude millonario

El complejo turco proyectó 732 villas para compradores del Golfo, pero ninguna llegó a entregarse. La acusación sostiene que se captaron 67,18 millones de dólares y reclama penas para 13 procesados.

Burj Al Babas continúa paralizado en 2026. El complejo levantado junto a Mudurnu, en la provincia turca de Bolu, proyectó 732 villas con aspecto de castillo, pero solo 587 llegaron a construirse en distintos grados. Ninguna está terminada ni puede habitarse, según una actualización de Architectural Digest publicada el 16 de julio de 2026.

Las hileras de torres grises se concibieron para compradores adinerados del Golfo Pérsico. Las viviendas se ofrecían por entre 370.000 y 500.000 dólares e iban a disponer de calefacción radiante, jacuzzis y acceso a aguas termales, junto a un centro comercial, restaurantes y zonas de ocio.

La actualidad del caso ya no depende solo de sus imágenes virales. Una acusación presentada en Turquía atribuye a 13 personas un presunto fraude relacionado con 67,18 millones de dólares recibidos de inversores kuwaitíes. El procedimiento sigue pendiente y las peticiones de condena no equivalen a una sentencia firme.

Cómo nació una urbanización de 732 castillos para compradores del Golfo

El proyecto empezó a tomar forma en 2011 y las obras arrancaron en 2014. El plan contemplaba 732 villas idénticas: aproximadamente la mitad se dirigiría a clientes de Kuwait, Arabia Saudí y Baréin, mientras el resto se comercializaría como alojamientos en régimen de tiempo compartido para el mercado turco.

Cada residencia debía reproducir una estética europea de cuento, con torres puntiagudas, terrazas y tres plantas. El desarrollo también prometía piscinas privadas alimentadas con agua termal, baños turcos, instalaciones deportivas y un gran espacio comercial y de entretenimiento.

La propuesta provocó rechazo entre parte de la población de Mudurnu. Los críticos consideraban que las fachadas no guardaban relación con las viviendas otomanas del municipio y cuestionaban el uso privado de los manantiales y el impacto de las obras sobre el entorno.

Por qué las obras se detuvieron y ninguna villa llegó a entregarse

La paralización tuvo varias fases. La investigación de The Guardian sitúa el freno efectivo de los trabajos en 2016, cuando comenzaron a desaparecer contratistas de la obra. El colapso financiero se formalizó en 2018, año en que Sarot Group entró en un procedimiento de quiebra.

La empresa atribuyó los retrasos al invierno, al intento de golpe de Estado de 2016, a la crisis económica turca y a compradores que supuestamente no cumplieron sus pagos. Representantes de los propietarios rechazaron esa versión y mostraron documentos con los que aseguraban haber abonado sus villas.

El resultado visible son 587 estructuras a medio construir, carreteras sin terminar, materiales abandonados y edificios expuestos a la humedad. Aunque algunas fachadas parecen completas desde lejos, ninguna vivienda cuenta con las condiciones necesarias para ser ocupada.

El caso tiene un paralelo menor en la urbanización abandonada de Siete Aguas, donde un complejo sin terminar encontró un uso autorizado como escenario de airsoft. Burj Al Babas mantiene, sin embargo, una escala mucho mayor y un litigio internacional aún sin resolver.

Qué investiga la justicia turca y cuánto dinero está en juego

Según la información publicada por Türkiye Today a partir de la acusación de la Fiscalía de Estambul, las sociedades vinculadas al proyecto recibieron 67,18 millones de dólares mediante 1.041 operaciones entre 2014 y 2018. Un total de 59 compradores presentó denuncias por no haber recibido las propiedades prometidas.

La Fiscalía sostiene que existió intención de engañar desde el inicio y acusa a los responsables de utilizar documentación incompleta, pagos sin registro suficiente y movimientos de dinero que no se corresponderían con el avance de la construcción. Los acusados rechazan las imputaciones.

La acusación solicita penas de hasta 885 años para cada uno de los 13 procesados, una cifra resultante de la acumulación de los delitos recogidos en el escrito. También pide intervenir bienes y participaciones empresariales. La actualización de julio de 2026 seguía describiendo el juicio como pendiente.

Un informe del fondo turco TMSF, citado por Türkiye Today, estima que terminar el complejo bajo supervisión pública costaría entre 162 y 188 millones de dólares. El mismo documento señala lagunas sobre cuánto pagó cada comprador y qué villa corresponde a cada titular.

Atlas Obscura informó en 2021 de que NOVA Group Holdings había adquirido el proyecto. En 2024, The Guardian señaló que las sociedades de Sarot habían quedado bajo control de un fondo estatal, y la revisión de 2026 no recoge una reanudación. Las fuentes no permiten establecer un calendario firme ni aclarar por completo el control actual del desarrollo.

Por qué las ruinas de Burj Al Babas se convirtieron en un fenómeno viral

La repetición de cientos de torres idénticas convirtió el valle en una imagen reconocible. Los vídeos de dron, los reportajes fotográficos y las grabaciones de creadores de contenido transformaron una promoción inmobiliaria fallida en una ciudad fantasma difundida por medios y redes sociales de numerosos países.

El recinto no funciona como atracción turística oficial. No dispone de taquilla ni recorrido habilitado y conserva cableado, huecos, escombros y materiales de obra. Las fuentes que han documentado visitas advierten de que el acceso puede no estar autorizado y entraña riesgos físicos.

Otros enclaves abandonados buscan una salida distinta, como la reactivación de Salto de Castro mediante un proyecto turístico. En Burj Al Babas, cualquier reutilización exige antes resolver la causa judicial, la titularidad de las villas, la financiación y el deterioro acumulado.

El siguiente dato decisivo será una resolución judicial o un plan de obras respaldado por la Administración y con plazos verificables. Hasta que eso ocurra, las 587 estructuras seguirán siendo la huella visible de un proyecto de 732 castillos que prometió lujo y no entregó una sola vivienda.