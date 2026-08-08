Quantum Systems lleva su nuevo dron eléctrico hasta los 699 km/h y busca entrar en Guinness World Records

Quantum Systems asegura que el prototipo logró la marca el 26 de junio de 2026. Guinness aún mantiene en 657,59 km/h el récord oficial de un cuadricóptero a batería.

El Apex Recordhunter fue desarrollado por N3XT, la división experimental de la alemana Quantum Systems. Durante una prueba interna el 26 de junio de 2026, alcanzó 699 km/h en vuelo recto y nivelado. La marca supera en 41,41 km/h, cerca de un 6,3%, el registro oficial que Guinness mantiene para un cuadricóptero a batería. Sin embargo, el resultado de Apex todavía no está certificado, por lo que debe tratarse como un récord mundial no oficial.

La marca de 699 km/h sigue pendiente de una certificación oficial

Guinness World Records atribuye el récord vigente a Luke Bell y Mike Bell. Ambos alcanzaron 657,59 km/h en Ciudad del Cabo el 11 de diciembre de 2025. El Apex habría rebasado esa velocidad por 41,41 km/h. La diferencia equivale aproximadamente a un 6,3%, siempre tomando como referencia ambas cifras publicadas.

La denominación de las categorías también exige cautela. Guinness habla del cuadricóptero teledirigido a batería más rápido. Quantum Systems presenta su tentativa como el objeto volador eléctrico a batería más veloz. El término dron engloba plataformas muy diferentes, desde los drones pilotados en remoto hasta estos prototipos experimentales. Por eso, la categoría concreta resulta tan importante como la velocidad. Robert Gardemin, ingeniero jefe de prototipos, señaló que los 699 km/h son «solo el comienzo».

El Blackbird mantiene abierta la disputa por la mayor velocidad

El proyecto de Quantum Systems no es el único que se acerca a los 700 km/h. Aidan Kelly y Ben Biggs, responsables de Drone Pro Hub, registraron 730 km/h con el Blackbird. La cifra tampoco está homologada y sus propios autores reconocieron que un viento de cola elevó el resultado.

La estimación baja hasta unos 674 km/h al descontar ese efecto. La media de los pases quedó situada en 685 km/h. Estas diferencias muestran por qué una medición aislada no basta para cerrar la clasificación. Tanto Apex como Blackbird permanecen entre las marcas no oficiales. Una entidad competente deberá revisar las condiciones de cada prueba.

Quantum Systems trasladará el aprendizaje del Apex a sus interceptores

Apex no ha sido presentado como arma ni como producto listo para entrar en servicio. La compañía lo define como un demostrador tecnológico. Su función es probar propulsión eléctrica, aerodinámica, materiales y control de vuelo a velocidades extremas. El equipo comparte conocimientos con el programa de interceptores, pero no emplea necesariamente el mismo hardware.

La aplicación prevista conecta este récord con una carrera más amplia por desarrollar sistemas no tripulados capaces de reaccionar con mayor rapidez. Esa evolución también aparece en la futura cooperación entre el Eurofighter y los drones. En el caso de Apex, la velocidad pretende ampliar el margen disponible para detectar, alcanzar e interceptar una amenaza aérea.

WIY prepara el Spys y el Strila para responder a amenazas más rápidas

Los sistemas operativos vinculados con este desarrollo proceden de WIY Drones, fabricante ucraniano en el que Quantum Systems ha invertido. La empresa ha mostrado el Spys, un interceptor capaz de alcanzar hasta 600 km/h. También ha presentado el Strila 2 LR, que llega a 310 km/h y ofrece un tiempo de vuelo de 30 minutos. Ninguna de estas marcas se ha certificado como récord.

La diferencia entre ambos diseños refleja dos prioridades distintas. Spys concentra su rendimiento en alcanzar objetivos muy rápidos. Strila 2 LR reduce velocidad para ganar autonomía. Quantum Systems anunció además un encargo de 15.000 drones interceptores para la Guardia Nacional de Ucrania. El mismo comunicado relaciona el acuerdo con el aumento de la producción del Strila, aunque no identifica expresamente cada unidad del pedido con ese modelo.

El registro vigente de Guinness World Records y el comunicado sobre los 15.000 interceptores recogen las referencias oficiales disponibles.