Tiene 99 años, está a punto de cumplir 100 y consigue renovar su carnet de conducir durante un año más

José Antonio Rivero Mañé cumplirá 100 años el próximo 22 de agosto y ha conseguido renovar su permiso durante un año más. La DGT recuerda que en España no existe una edad máxima para seguir conduciendo.

José Antonio Rivero Mañé, conocido como Pepe, llegará a los 100 años el próximo 22 de agosto con el carnet de conducir vigente. Este ingeniero técnico jubilado de Renfe ha superado de nuevo las pruebas necesarias para mantener el permiso. Su caso resulta especialmente llamativo por su edad, aunque la normativa española permite seguir conduciendo mientras se conserven las aptitudes psicofísicas necesarias.

Pepe Rivero consigue renovar el carnet durante un año más

Pepe nació el 22 de agosto de 1926 y reside en Corbins, en Lleida, junto a su esposa. Según explicó en una entrevista publicada por La Vanguardia el 16 de julio, todavía conduce algunos viernes para desplazarse hasta Lleida y hacer compras. Una de sus razones es mantener su autonomía y, como él mismo señaló, “no quiero depender de mis hijos”.

Días después, el programa Y ahora Sonsoles, de Antena 3, dio a conocer su historia a una audiencia nacional. Allí se explicó que ha conseguido renovar el permiso durante otro año y que acumula más de dos millones de kilómetros recorridos. Pepe aseguró además que conserva las “aptitudes de un hombre de 70”, pese a encontrarse a pocos días de convertirse en centenario.

La DGT no establece una edad máxima para dejar de conducir

La edad de Pepe puede resultar excepcional, pero la renovación del carnet después de los 65 años no depende únicamente de los años cumplidos. La Dirección General de Tráfico señala expresamente que en España no existe un límite máximo de edad para conducir. Lo determinante es que la persona mantenga las capacidades y aptitudes necesarias para hacerlo con seguridad.

El artículo 12 del Reglamento General de Conductores establece una vigencia general de diez años para determinados permisos hasta los 65 años. Desde esa edad, el periodo máximo pasa a cinco años. La norma también permite reducir ese plazo cuando se detecta una enfermedad o deficiencia que pueda agravarse, siempre que todavía resulte compatible con la conducción.

Por qué a Pepe le han renovado el permiso solamente durante un año

Que la duración ordinaria pueda alcanzar cinco años después de los 65 no significa que todos los conductores reciban automáticamente ese plazo. La DGT explica que el periodo puede ser inferior cuando el reconocimiento médico detecta circunstancias que aconsejan aumentar la frecuencia de los controles. Los centros autorizados valoran la aptitud física, mental y de coordinación necesaria para mantener el permiso.

Pepe contó que en el centro le solicitan información sobre la medicación que toma y sobre su historial. También reconoció tener algo deteriorada la vista. La normativa permite ajustar individualmente la duración del carnet ante determinadas condiciones médicas. Los conductores interesados pueden consultar también las situaciones que pueden limitar una renovación.

Una vida ligada al automóvil y al mantenimiento ferroviario

Su relación con el mundo del motor comenzó mucho antes de la jubilación. Pepe entró en Renfe como ayudante de calderero en 1951 y posteriormente estudió Ingeniería Técnica Industrial. Su trayectoria profesional le llevó a ocupar diferentes responsabilidades hasta jubilarse en 1988 como gerente de mantenimiento del material rodante de Catalunya.

También conserva una larga relación personal con el automóvil. Su primer vehículo fue un Seat 600 de segunda mano y actualmente sigue usando el coche para desplazamientos concretos. La entrevista original también permite matizar un dato difundido posteriormente. Aunque Antena 3 aseguró que nunca había tenido percances, Pepe relató un antiguo accidente y una multa por exceso de velocidad recibida hace tres años.

Al haber superado los 70 años, Pepe está además exento de pagar la tasa de Tráfico correspondiente a la renovación. Debe afrontar, no obstante, el coste del reconocimiento médico.

Esta exención para mayores de 70 años está recogida por la propia Dirección General de Tráfico.