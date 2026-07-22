Tener hijos puede aumentar la pensión de jubilación gracias a estas bonificaciones de la Seguridad Social

La Seguridad Social reconoce periodos vinculados al cuidado de hijos y al parto que pueden aumentar los años computables. A estas medidas se suma en 2026 un complemento de 36,90 euros mensuales por hijo, aunque cada beneficio exige condiciones diferentes.

La cuantía de la pensión de jubilación depende de las bases acumuladas durante la vida laboral y del porcentaje que corresponda según los años cotizados. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, señala que algunos trabajadores pueden mejorar ese cálculo mediante los beneficios reconocidos por la crianza: “Se pueden alcanzar cinco años adicionales de cotización sumando bonificaciones de la Seguridad Social”.

Estos periodos no se conceden automáticamente por tener hijos. La legislación exige acreditar interrupciones laborales, excedencias o situaciones concretas relacionadas con el nacimiento y el cuidado.

La Seguridad Social permite sumar hasta cinco años por cuidar a los hijos

El artículo 236 de la Ley General de la Seguridad Social permite reconocer hasta 270 días por cada hijo, menor adoptado o acogido. Para ello, debe haberse interrumpido la cotización por la extinción de la relación laboral o por la finalización de la prestación por desempleo.

La interrupción debe producirse entre los nueve meses anteriores al nacimiento, o los tres meses anteriores a la adopción o acogimiento, y el final del sexto año posterior. Los días reconocidos nunca pueden superar el periodo real durante el que se dejó de cotizar.

Este beneficio sirve para calcular la cuantía de la jubilación, pero no permite completar los 15 años mínimos exigidos para acceder a una pensión contributiva. Solo puede reconocerse a uno de los progenitores y, si existe controversia, la ley concede el derecho a la madre.

El límite de cinco años corresponde a estos periodos de cuidado cuando también concurren con las excedencias reguladas en el artículo 237.1. Esta última norma considera cotizados hasta tres años de excedencia por cada hijo, con el máximo conjunto establecido para cada beneficiario.

Los días reconocidos por parto sí ayudan a alcanzar los quince años mínimos

El artículo 235 contempla otro beneficio dirigido a las mujeres. La trabajadora solicitante de la pensión puede sumar 112 días completos por cada parto de un solo hijo, además de 14 días por cada hijo a partir del segundo cuando se trate de un parto múltiple.

Este reconocimiento no procede cuando la mujer ya cotizó durante la totalidad de las 16 semanas correspondientes al nacimiento y cuidado del menor. A diferencia de los 270 días por cuidado, los periodos asimilados por parto sí pueden ayudar a completar la cotización mínima necesaria para acceder a la jubilación contributiva.

El complemento por brecha de género añade 36,90 euros mensuales por cada hijo

La tercera vía es el complemento para reducir la brecha de género. Su importe en 2026 asciende a 36,90 euros mensuales por hijo, con un máximo de cuatro. Se abona junto con la pensión en 14 pagas, por lo que una persona con tres hijos podría recibir 110,70 euros adicionales en cada mensualidad.

La Seguridad Social aplica actualmente este complemento a mujeres y hombres en los mismos términos, tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del 15 de mayo de 2025. Cada hijo solo puede generar un complemento para uno de los progenitores. Si ambos lo solicitan, corresponde a quien tenga la suma de pensiones públicas de menor cuantía.

Una combinación favorable puede elevar la pensión en más de 200 euros mensuales

Una mujer con 30 años cotizados, tres hijos y una interrupción laboral suficiente podría obtener hasta 810 días por cuidado. Si también reúne los requisitos para recibir los 336 días correspondientes a los tres partos, añadiría un total de 1.146 días, algo más de tres años.

Con una base reguladora de 1.480 euros, esos meses podrían aportar alrededor de 100 euros adicionales por paga según la escala aplicable en 2026. Al sumar los 110,70 euros del complemento por tres hijos, el incremento podría superar los 210 euros mensuales. Se trata de un cálculo orientativo, ya que el resultado depende de las fechas exactas, las bases de cotización, los periodos reconocidos y el año de jubilación.