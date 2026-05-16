Tender la ropa o poner la bombona de butano en el balcón ya puede acarrear multas de hasta 1.500 euros

Las sanciones buscan proteger la imagen urbana del municipio y afectan a conductas como colocar tendederos en fachadas, tender ropa en balcones o acumular enseres visibles desde la calle.

Tender la ropa en el balcón puede parecer un gesto cotidiano, pero en Lorca, Murcia, puede acabar en multa. El Ayuntamiento aprobó el pasado 27 de abril una modificación de su ordenanza de convivencia que introduce nuevas sanciones para reforzar el ornato público y cuidar la imagen de edificios, fachadas y espacios visibles desde la vía pública.

Qué sanciones contempla la nueva ordenanza de convivencia en Lorca

La actualización de la normativa, vigente desde 2010, incorpora un apartado específico destinado a regular aquellas conductas que puedan afectar a la estética urbana. Y ojo, porque no se trata solo de tender ropa. También se incluyen otros elementos, como bombonas de butano que pueden verse desde la calle y que, según la ordenanza, deterioran la imagen del municipio.

Entre las infracciones leves se encuentra tender ropa en las barandillas de los balcones o en las ventanas. También se sanciona acumular objetos como colchones, bombonas o enseres que no correspondan al uso habitual de estos espacios. En estos casos, las multas pueden ir de 151 a 750 euros.

Las sanciones más altas se aplican a conductas consideradas graves. Aquí entran, por ejemplo, la instalación de tendederos en la fachada principal de los edificios, salvo que estén integrados de forma estética, o la presencia de elementos deteriorados, como aparatos de aire acondicionado en mal estado. Estas infracciones pueden castigarse con multas de entre 751 y 1.500 euros.

Qué conductas pueden salir caras a los vecinos desde ahora

La modificación introduce por primera vez un artículo concreto sobre ornato público. Este apartado prohíbe cualquier conducta que degrade la estética de los inmuebles o del entorno urbano. Además, obliga a retirar carteles o toldos de negocios cerrados y a mantener en buen estado los elementos visibles desde la calle.

El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, defendió que esta reforma responde a una demanda vecinal y busca mejorar la convivencia y la imagen del municipio. “Queremos una ciudad más cuidada, más amable y mejor presentada”, señaló.

Asimismo, destacó que “esta actualización normativa responde a una demanda creciente trasladada por vecinos” y que forma parte del proceso de modernización urbana que vive la ciudad.

Según explicó el Ayuntamiento, esta regulación pretende “concienciar, ordenar y mejorar la convivencia”, además de reforzar la imagen de Lorca como destino turístico y comercial.

Por tanto, los vecinos deberán prestar atención a aquello que colocan en balcones, fachadas o ventanas. Un tendedero mal ubicado o la acumulación de objetos visibles desde la vía pública pueden convertirse, desde ahora, en una sanción económica considerable.