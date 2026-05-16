Los conductores podrán consultar multas del BOE desde Waylet y recibir alertas sin pagar nada

Repsol lanza “Multas y Avisos”, una nueva funcionalidad gratuita en Waylet y Mi Solred para consultar sanciones publicadas en el BOE y evitar que los conductores pierdan el descuento del 50% por pronto pago.

Repsol amplía los servicios digitales de Waylet, su aplicación de pagos y fidelización, con una herramienta pensada para que los usuarios puedan recibir avisos sobre multas de tráfico publicadas en el Boletín Oficial del Estado. La funcionalidad también estará disponible en Mi Solred, el área privada para clientes profesionales y empresas con flotas.

Cómo activar gratis el aviso de multas del BOE en Waylet

La nueva funcionalidad se llama “Multas y Avisos” y permitirá a los usuarios visualizar en tiempo real las sanciones más recientes publicadas en el BOE. ¿El objetivo? Que ninguna multa pase desapercibida y que el conductor pueda actuar dentro de plazo.

Según la información facilitada, en España más de 300.000 multas no se notifican en mano y pasan directamente al BOE. Esto puede hacer que muchos conductores pierdan la reducción del 50% por pronto pago y, en algunos casos, acaben enfrentándose a recargos, procedimientos ejecutivos, embargos o incidencias administrativas. En Waylet, los usuarios podrán activar el servicio desde la propia aplicación siguiendo estos pasos:

Entrar en el apartado “Explora”.

Seleccionar “Multas y Avisos”.

Añadir una o varias matrículas.

Activar las notificaciones en la app y por correo electrónico.

Una vez completado el proceso, el usuario recibirá los avisos directamente en su móvil. Vamos, una forma sencilla de enterarse antes de que el susto vaya a más.

Qué ofrece Repsol a empresas y conductores para gestionar sanciones

El servicio de consulta y aviso de multas será gratuito tanto en Waylet como en Mi Solred. En el caso de los clientes profesionales, estará activado por defecto y la información se integrará en una nueva sección llamada “Centro de Actividad”, pensada para empresas y gestores de flotas.

Plataforma A quién va dirigida Cómo funciona el aviso Waylet Usuarios particulares Activación desde “Explora” y avisos en app y correo Mi Solred Clientes profesionales y empresas con flotas Servicio activado por defecto en el “Centro de Actividad”

Además, Repsol ofrecerá un servicio opcional de asesoramiento especializado para gestionar y reclamar sanciones, en colaboración con Pyramid Consulting. Esta firma está especializada en derecho de tráfico, cuenta con más de 30 años de experiencia y, según la información facilitada, tiene un índice de éxito superior al 80% en recursos de multas.

En Waylet, la contratación y el pago de este servicio adicional podrá realizarse desde la aplicación. Además, el usuario podrá seguir acumulando saldo para utilizarlo en futuras compras y servicios dentro del ecosistema digital de Repsol.

Repsol amplía Waylet más allá del pago y la fidelización

La nueva herramienta estará disponible para los 10 millones de usuarios de Waylet y también para los clientes profesionales de Solred, que cuenta con 250.000 clientes y más de 2 millones de tarjetas activas.

Desde su creación en 2017, Waylet ha ido incorporando nuevas funcionalidades. En 2018 amplió su alcance con la integración en Klikin, sumando establecimientos de restauración, salud, belleza y ocio. En 2019 llegó la alianza con El Corte Inglés y, posteriormente, se añadieron servicios como la tienda online de estaciones, soluciones de movilidad eléctrica, estacionamiento regulado y pago profesional con tarjetas Solred.

En los últimos años también se han incorporado los Planes Energía, Repsol Klin, el planificador de rutas eléctricas, combustibles renovables, pago online, puntos de movilidad eléctrica interoperados, suscripción de lavados Klin y Waylet Luz, una tarifa 100% digital.