Starbucks tendrá que pagar 50 millones por el derrame de un vaso de té hirviendo en los genitales de un repartidor

Un jurado de California ha condenado a la cadena de cafeterías a indemnizar a Michael García, que sufrió quemaduras de tercer grado tras derramarse una bebida caliente mientras recogía un pedido en un autoservicio de Los Ángeles. La empresa ya ha anunciado que recurrirá la decisión.

La cadena Starbucks deberá abonar 50 millones de dólares a un repartidor después de que uno de los vasos de un pedido de té hirviendo se derramara sobre su cuerpo y le causara lesiones graves. El incidente ocurrió en 2020, cuando Michael García fue a recoger tres tazas en un autoservicio de Los Ángeles.

Según se expuso en el caso, uno de los vasos no se encontraba en buen estado. En el momento en que el repartidor los sostuvo, parte del líquido caliente cayó sobre sus muslos y genitales, provocándole quemaduras de tercer grado.

Starbucks condenada por el accidente con té hirviendo que causó graves lesiones

A raíz del accidente, García tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital. Después continuó su recuperación en el Centro de Quemados de Grossman, donde fue sometido a varios injertos de piel.

Su abogado, Nick Rowley, aseguró que las consecuencias han sido permanentes. “La vida de Michael García ha cambiado para siempre. Ninguna cantidad de dinero puede reparar el daño catastrófico permanente que ha sufrido”, señaló tras conocerse la decisión del jurado.

En este sentido, Courthouse News Service indicó que el derrame se produjo porque uno de los vasos tenía la tapa mal ajustada. Esa circunstancia fue, según esa versión, la que provocó que la bebida terminara cayendo sobre el repartidor cuando ya tenía el pedido en sus manos.

Michael García necesitó injertos de piel tras el accidente en Los Ángeles

La defensa del repartidor sostuvo además que las imágenes del suceso respaldaban su relato. “El vídeo mostró que Michael no hizo nada mal”, afirmó Rowley al valorar la prueba del caso.

Por su parte, Starbucks ya ha dejado claro que presentará un recurso de apelación. La compañía mostró su apoyo al afectado, aunque rechazó el criterio del jurado sobre su responsabilidad en lo ocurrido y consideró excesiva la cuantía fijada como indemnización.

“Nos solidarizamos con el Sr. García, pero discrepamos de la decisión del jurado de que fuimos responsables de este incidente y consideramos que la indemnización concedida es excesiva”, declaró un portavoz de la empresa. La cadena añadió que siempre ha mantenido altos estándares de seguridad en sus tiendas, también en la manipulación de bebidas calientes.

Otras sanciones económicas que Starbucks ha afrontado en los últimos años

Esta condena no es la única sanción relevante que ha afrontado Starbucks en los últimos años. En 2023, la empresa fue condenada a pagar 25,6 millones de dólares a una exdirectora de raza blanca que denunció haber sido despedida injustamente tras la detención de dos hombres negros en un local en 2018, en un episodio en el que no estuvo involucrada.

Además, en 2021 la cadena también fue sancionada con 12.000 euros a una clienta tailandesa, después de que una empleada le entregara un vaso con una cara sonriente dibujada con ojos rasgados. Con este nuevo fallo, la compañía vuelve a enfrentarse a una de las mayores penalizaciones económicas de su historia.