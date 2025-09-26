Sin gastos de alquiler y con contrato indefinido: esta finca en plena naturaleza busca quien se encargue de cuidarla

Una masía situada en plena naturaleza y a través de una empresa de recursos humanos, ha abierto un proceso de selección para incorporar un/a masovero/a o encargado/a de finca. Se trata de un puesto de trabajo con contrato indefinido y jornada completa, que además incluye la residencia en una vivienda independiente totalmente equipada dentro de esta finca. El proyecto se desarrolla en un entorno único rodeado de naturaleza, con bosque, piscina y amplias zonas comunes, lo que ofrece una oportunidad laboral y personal muy atractiva para quienes desean estabilidad y vida en el campo del entorno del Maresme, en Barcelona. Infórmate en esta noticia sobre cómo puedes enviar el currículum.

Una finca ubicada en el Maresme (Barcelona) necesita una persona para trabajar en su cuidado y mantenimiento: funciones y requisitos

En este puesto, la persona seleccionada será la encargada de coordinar el día a día de esta finca situada en el Maresme, con un contacto directo y cercano con la propiedad. Entre las funciones principales destacan el cuidado y mantenimiento de caminos, vallados, jardines y piscina, así como el mantenimiento de instalaciones y pequeñas reparaciones en la vivienda principal. También se contempla el cuidado del bosque mediterráneo, velando por su limpieza, la prevención de incendios y la seguridad del entorno, además de apoyar en tareas agrícolas ligeras cuando sea necesario.

Se busca, en definitiva, a una persona de confianza que asegure el buen funcionamiento global de la finca y que aporte criterio para organizar prioridades y coordinar posibles reformas o mejoras. Requisitos para acceder a la vacante:

Ciclo Formativo de Grado Superior en Agraria.

Experiencia mínima de al menos 3 años en mantenimiento de fincas, masías o casas rurales.

Residir en la finca.

Carnet de conducir.

Español nativo o bilingüe.

Se valorarán conocimientos de jardinería, agricultura, gestión forestal y prevención de incendios.

El puesto está orientado a personas responsables, discretas, resolutivas y con iniciativa, que además deseen echar raíces en un proyecto a largo plazo en contacto con la naturaleza. La propiedad ofrece un contrato estable desde el inicio, con jornada completa y la posibilidad de vivir en la finca en una casa independiente totalmente equipada. Se trata de un proyecto de futuro donde cada día es diferente, con un entorno de trabajo tranquilo, en plena naturaleza y con la opción de formar parte de una finca única en el Maresme.

Cómo enviar el currículum

Si estás interesado/a en esta oferta y cumples con el perfil, puedes inscribirte a través del portal de empleo donde se ha publicado esta vacante para trabajar en dicha finca en el Maresme. Para ello deberás registrarte con tus datos personales y adjuntar un currículum vitae actualizado (recuerda cumplir con los requisitos solicitados). Una vez recibidas las candidaturas, la propiedad llevará a cabo la preselección y contactará con las personas que pasen a la siguiente fase del proceso de contratación.