Es oficial: 2 nuevos centros comerciales llegan de la mano del «Turronero» en Sevilla y Madrid

Entrenasas inaugura con conciertos, churros y fuegos; Nasas Madrid avanza con 70 locales, 1.500 plazas de aparcamiento y apertura prevista para el primer cuatrimestre de 2027.

El impulso comercial de José Luis López, El Turronero, llega por partida doble. Por un lado, Entrenasas abre sus puertas en Entrenúcleos (Dos Hermanas) tras una inauguración festiva. Por otro, Nasas Madrid, el complejo junto al Riyadh Air Metropolitano, avanza como zona de ocio y compras con supermercado, cines y bolera. ¿Cuándo podrás visitarlos y qué ofrecerán exactamente?

Dos aperturas que refuerzan ocio y comercio: Entrenasas y Nasas Madrid

Entrenasas se presentó con una celebración abierta al público este jueves 25 de septiembre desde las 21:00 horas, con actuaciones en directo, reparto de churros con chocolate y un cierre de fuegos artificiales. La entrada fue gratuita, por orden de llegada, con aforo previsto para 1.500 personas en el aparcamiento. El centro ha abierto al público hoy viernes 26, con 950 plazas de estacionamiento para facilitar la llegada desde Dos Hermanas, Sevilla y municipios cercanos.

Nasas Madrid forma parte de la Ciudad del Deporte del Atlético de Madrid. Con una inversión conjunta de 80 millones, contempla 40.000 m² de Superficie Bruta Alquilable (SBA), 70 locales y 1.500 plazas de aparcamiento. La apertura está marcada para el primer cuatrimestre de 2027, el mismo año en que el estadio acogerá la final de la Champions. ¿Te lo vas a perder?

Claves rápidas de ambos proyectos en una sola mirada:

Entrenasas: parcela de 45.000 m² (25.000 m² para locales), 24 locales, 56 millones de inversión, 350 empleos y 950 plazas de aparcamiento.

Marcas en Entrenasas: Lidl, Cash Fresh, Pepco, Kik, Action, Skechers, Rossmann, Xti, Multióptica, Sould Park, 100 Montaditos, Susishom, Mijito Bar, Lokal Burger, Pizzettari y Anatolia.

Nasas Madrid: 40.000 m² de SBA, 70 locales, 1.500 plazas, inversión conjunta de 80 millones; supermercado, cines, bolera, zona infantil y restauración.

Marcas en Nasas Madrid: Nike y Mango; gimnasio previsto: Fitness Park.

Con esta hoja de ruta, ambos recintos apuntan a convertirse en polos de atracción para el gran público.

Fechas de apertura, inversión, empleo y servicios confirmados en ambos centros

Entrenasas quiere ser la primera opción de compra y ocio para más de 100.000 habitantes de su entorno inmediato, con un diseño pensado para unir experiencia física y digital. La inversión asciende a 56 millones y genera 350 empleos, repartidos en 24 locales ya comercializados en sectores de alimentación, moda, hogar, deporte y entretenimiento.

Nasas Madrid, impulsado por el club rojiblanco con El Turronero como socio capitalista desde febrero de 2025, nace con vocación de gran área comercial: supermercado, cines, restauración, tiendas y espacios familiares. Además, el Ayuntamiento prevé nuevos accesos desde la M‑40 y equipamientos municipales cercanos, lo que reforzará la movilidad y el uso vecinal de la zona. Por tanto, el proyecto se integra en una transformación más amplia del barrio.

Cómo será la inauguración de Entrenasas con conciertos, churros y fuegos artificiales

La fiesta de lanzamiento en Entrenúcleos dio ambiente y música en directo, con cerca de 2.000 raciones de churros con chocolate y un espectáculo final de fuegos. La entrada fue libre y por orden de llegada. Tras la velada, el centro dio paso hoy viernes con una oferta que combina ocio familiar, restauración y compras, incluyendo propuestas como parques infantiles y marcas de referencia. En consecuencia, se espera un estreno concurrido y, después, un flujo sostenido de visitantes.

A continuación, una comparativa rápida para ubicar de un vistazo las principales cifras:

Dato Entrenasas (Dos Hermanas) Nasas Madrid (junto al Metropolitano) Localización Entrenúcleos, Dos Hermanas Ciudad del Deporte, San Blas‑Canillejas Superficie Parcela 45.000 m²; 25.000 m² a locales SBA 40.000 m² Locales 24 (comercializados al 100%) 70 previstos Aparcamiento 950 plazas gratuitas 1.500 plazas Inversión 56 millones de euros 80 millones de euros (entre ambos socios) Apertura Viernes 26 de septiembre Primer cuatrimestre de 2027

Esta foto comparativa muestra que ambos complejos son complementarios: uno abre ya, el otro se prepara para convertirse en referencia en Madrid a medio plazo.