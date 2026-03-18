El Banco de España permite acceder a un informe gratuito de deudas, créditos o avales a tu nombre y evitar fraudes finacieros

La CIRBE permite a autónomos y pymes comprobar qué operaciones financieras aparecen a su nombre. También ayuda a detectar fraudes, errores bancarios o suplantaciones de identidad.

Muchos trabajadores por cuenta propia desconocen que el Banco de España dispone de un registro donde figuran los préstamos, créditos y avales vinculados a su actividad. Se trata de la Central de Información de Riesgos (CIRBE), una base de datos alimentada por las entidades financieras que sirve para controlar el endeudamiento y localizar movimientos sospechosos.

La CIRBE del Banco de España permite controlar deudas y detectar fraudes

Este registro recoge tanto el riesgo directo, como préstamos o líneas de crédito, como el indirecto, donde entran los avales o garantías a favor de terceros. Es decir, un autónomo o una pyme puede aparecer no solo por haber pedido financiación, sino también por respaldar una operación ajena.

Además, el informe muestra el importe concedido, la deuda pendiente o el límite disponible. Por tanto, consultar esta información permite tener una visión bastante completa de la situación financiera del negocio.

No es un asunto menor. El Incibe considera esta herramienta útil para detectar con antelación fraudes financieros o suplantaciones de identidad. ¿Por qué? Porque cualquier operación concedida por una entidad debe reflejarse en este sistema.

Qué operaciones deben revisar los autónomos en la CIRBE para evitar problemas

Una vez obtenido el informe, conviene comprobar si las entidades que aparecen coinciden con los bancos con los que se trabaja y si los importes encajan con los productos contratados. Ojo con esto, porque una anomalía puede ser la primera señal de un problema mayor. Entre las situaciones que pueden levantar sospechas destacan:

préstamos o créditos no solicitados;

avales concedidos sin conocimiento del autónomo;

operaciones con entidades desconocidas;

aumentos repentinos del endeudamiento.

Comparar informes de distintos momentos también ayuda a detectar cambios bruscos y aclarar si existe un error o un posible fraude documental.

Cómo pedir gratis el informe de riesgos de la CIRBE paso a paso

El Banco de España permite consultar gratuitamente este informe tanto a personas físicas como jurídicas. La solicitud puede hacerse en la sede electrónica del Banco de España mediante certificado digital, DNI electrónico o sistema Cl@ve.

Además, existen dos modalidades. Por un lado, el informe agregado, que ofrece una visión general del endeudamiento sin identificar a las entidades financieras. Por otro, el informe detallado, que sí muestra qué entidad ha declarado cada operación y por qué importe.

Si al revisar la CIRBE aparece una operación desconocida, conviene contactar cuanto antes con la entidad que la ha comunicado. Si los datos son incorrectos, puede pedirse su rectificación. Y si hay indicios de fraude, también resulta aconsejable denunciar y reforzar la seguridad bancaria y documental del negocio.