Si tienes esta lámpara de Ikea en casa revisa la pegatina trasera por que te puedes llevar una descarga: hay reembolso completo incluso sin ticket

A cualquiera le ha pasado: vas medio a oscuras por casa, buscas el interruptor y quieres que todo funcione sin sorpresas. Pues ojo, porque Ikea ha avisado de la retirada del mercado de algunas unidades de una lámpara de pared por un riesgo que no hace ninguna gracia. Se trata de la lámpara de pared Nymåne doble, en color blanco, y el problema viene por un error de fabricación.

Ese fallo puede dejar un cable sin el aislamiento suficiente, es decir, sin la protección que evita que puedas llevarte una descarga eléctrica. La alerta se publicó en España el 24/02/2026, y hay una parte “buena” (dentro de lo que cabe) es que hay reembolso completo incluso sin ticket. Siempre es bueno tener cuidado con los temas de electricidad, tanto en lamparas como en regletas, o cualquier otro aparado.

¿Qué ha pasado con la lámpara de pared Nymåne y cuál es el riesgo?

Ikea ha alertado de que retira del mercado algunas unidades de la lámpara de pared Nymåne por riesgo de descarga eléctrica. El motivo es un error de fabricación que puede hacer que un cable quede sin el aislamiento suficiente, es decir, con menos recubrimiento protector del que debería para evitar contactos peligrosos.

Por tanto, la recomendación general es clara: desconectar la lámpara antes de manipularla y, si coincide con los modelos afectados, dejar de usarla de inmediato. No es el típico aviso que se lee y se olvida: aquí hablamos de electricidad y de evitar sustos en casa.

¿Qué modelos están afectados y qué números debes mirar en la pegatina?

El producto afectado es la lámpara de pared Nymåne doble, en color blanco, con número de artículo 204.286.47. Ikea también concreta los números de sello de fecha (AASS), que son los códigos que identifican el lote en una pegatina del producto, y el número de proveedor, que también aparece en esa misma etiqueta situada en la parte posterior. Para que lo tengas rápido y ordenado, aquí van los datos tal y como se identifican en la lámpara:

Dato Información Producto Lámpara de pared Nymåne doble Color Blanco Número de artículo 204.286.47 Números de sello de fecha (AASS) afectados Desde 2217 hasta 2550 Número de proveedor 23241 Dónde se localiza Pegatinas en la parte posterior del producto

Esta retirada no afecta a los productos con sellos de fecha inferiores a 2217, superiores a 2550, o que tengan otro número de proveedor. Es decir, si tu pegatina no encaja con ese rango y ese proveedor, esta alerta no te aplica.

¿Cómo actuar en casa para evitar sustos y no llevarte una descarga?

Lo primero es no complicarse: Ikea recomienda desconectar las lámparas de pared antes de manipularlas. Y si al revisar la pegatina ves que tu lámpara coincide con el número de artículo 204.286.47, el sello de fecha (AASS) entre 2217 y 2550 y el proveedor 23241, entonces toca parar y actuar. Estos son los pasos prácticos para hacerlo sin líos:

Desconecta la lámpara antes de tocarla o manipularla. Mira la pegatina de la parte posterior y comprueba el número de artículo 204.286.47. Revisa el sello de fecha (AASS) y confirma si está entre 2217 y 2550, y si el proveedor es 23241. Si coincide con los datos afectados, deja de usarla de inmediato. Devuélvela en cualquier tienda Ikea para obtener el reembolso completo, sin necesidad de presentar el ticket de compra.

Y sí, lo del reembolso sin ticket suena casi a fantasía burocrática, pero es exactamente lo que indica Ikea para estas lámparas afectadas por la retirada.

¿Dónde se devuelve y qué ofrece Ikea a los clientes?

Los clientes pueden devolver las lámparas afectadas en cualquier tienda Ikea para obtener el reembolso completo del dinero sin necesidad de presentar el ticket de compra. Además, Ikea se ha disculpado por los inconvenientes que pueda causar esta retirada.

Si te queda cualquier duda o quieres hacer una consulta, Ikea recuerda que tiene un número gratuito de atención al cliente: 900 40 09 22. En un tema así, si algo no te cuadra al revisar la pegatina o no sabes si tu unidad entra en el rango, lo más sensato es confirmarlo por esa vía antes de seguir usándola.