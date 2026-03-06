La Embajada de Japón y los ayuntamientos españoles avisan: The Japan Vibes, un evento inexistente que sigue vendiendo entradas

Varios ayuntamientos aseguran que no han autorizado este supuesto festival de cultura japonesa. Si ya has pagado, recomiendan reclamar la devolución y denunciar los hechos. FACUA-Consumidores en Acción avisa de la venta de entradas para The Japan Vibes, un evento que numerosos consistorios están advirtiendo de que no va a celebrarse.

La asociación sostiene que se están comercializando tickets para distintas localidades pese a los avisos municipales. Por lo tanto, pide a los afectados que reclamen el reembolso a la empresa organizadora y que, en paralelo, presenten una denuncia ante la Policía.

Alicante, Málaga, Las Palmas y Barcelona se desmarcan y faltan permisos en más ciudades

Los ayuntamientos de Alicante, Málaga y Las Palmas de Gran Canaria ya han comunicado que no tienen relación con el evento ni han autorizado su celebración, aunque se siguen vendiendo entradas para esas plazas, con precios entre 35 y 58 euros.

En Barcelona, el Ayuntamiento ha aconsejado a los compradores que denuncien ante los Mossos d’Esquadra. Además, se indica que no se han solicitado permisos en ciudades como Madrid, Sevilla, Granada, Zaragoza, Valencia, Murcia y Bilbao.

La web del evento no funciona y redes sin horarios aumentan las dudas. La página web del festival no está operativa, pese a que hasta ahora era la única vía para comprar entradas anticipadas. En redes sociales tampoco aparece información adicional sobre horarios o actividades.

Pasos para pedir el reembolso de las entradas del The japan vibes y denunciar si ya compraste

¿Compraste ya y no sabes por dónde empezar? En primer lugar, reúne todo lo que tengas. FACUA aconseja:

Guardar y recopilar toda la documentación de la compra.

Presentar una reclamación a la organizadora para solicitar la devolución del importe.

Ir a la Policía para interponer denuncia y que se investiguen los hechos.

Si el pago fue por banco o tarjeta, contactar con la entidad para pedir que lo anulen.

La Embajada de Japón recuerda fraudes similares en Latinoamérica con otros nombres

La Embajada de Japón ha publicado en su web que este supuesto evento no guarda relación con ellos y ha advertido de intentos de fraude parecidos en Latinoamérica. En esos casos se promocionaron festivales con nombres como The Tokio Experiencie, The Japan Fest o Japo Fest en Chile, Colombia, Perú, Argentina y México, sin autorización de las administraciones competentes. Las autoridades de esos países también alertaron a los usuarios para que no compraran entradas para eventos falsos.