El muro vegetal de 8.000 kilómetros que busca proteger a millones de personas ante al avance del desierto

Once naciones africanas impulsan una barrera natural de árboles para frenar el avance del desierto hacia la sabana. El plan busca recuperar tierras degradadas, crear empleo y proteger a millones de familias que dependen del campo.

La Gran Muralla Verde es uno de los proyectos medioambientales más ambiciosos del continente africano. Su objetivo es levantar una franja vegetal de 8.000 kilómetros, desde Yibuti hasta Senegal, para contener el crecimiento del Sahara hacia el sur y evitar que la desertificación siga ganando terreno.

La iniciativa comenzó en 2007 y, años después, recibió un nuevo impulso internacional. En 2021, durante la cumbre de París, la Unión Europea, el Banco Mundial y la Unión Africana se comprometieron a invertir 14 millones de dólares para acelerar las plantaciones. La idea es clara: plantar, cuidar y restaurar antes de que el suelo deje de ser productivo.

Qué busca la Gran Muralla Verde y por qué importa a millones de personas

El plan no consiste solo en plantar árboles. La meta marcada es restaurar 100 millones de hectáreas de tierras degradadas, capturar 250 millones de toneladas de carbono y generar 10 millones de empleos verdes para 2030.

¿Y por qué es tan importante? Porque en muchas zonas del Sahel la agricultura depende directamente de que la tierra conserve nutrientes y humedad. Si el suelo se agota, las familias pierden alimentos, ingresos y estabilidad. Vamos, que no se trata únicamente de paisaje, sino de supervivencia diaria. Si el proyecto cumple sus objetivos, permitirá:

Recuperar tierra fértil para las comunidades agrícolas.

Crear oportunidades económicas para la población joven.

Mejorar la seguridad alimentaria en zonas vulnerables.

Aumentar la resistencia climática frente a sequías y temperaturas extremas.

Además, una sola hectárea verde puede retener hasta 500 toneladas de CO2 y alimentar a entre tres y cinco familias de la zona. De ahí que este muro natural se haya convertido en una herramienta clave frente al cambio climático.

Los avances por países muestran resultados desiguales frente al avance del Sahara

El proyecto avanza, pero no al ritmo esperado. La Unión Africana señaló que solo se ha completado un 18% de la Gran Muralla Verde. Aun así, hay países que han logrado resultados relevantes.

Etiopía restauró 15 millones de hectáreas con una técnica más sencilla que plantar desde cero: cuidar, podar y proteger los árboles que nacen de forma natural, evitando además la tala ilegal. Senegal, por su parte, lleva plantados 12 millones de árboles, mientras que Nigeria recuperó cinco millones de hectáreas en su frontera norte.

Estos avances han permitido que algunos agricultores mantengan sus tierras productivas durante más tiempo. Sin embargo, el desafío sigue siendo enorme.

La realidad del proyecto muestra corrupción, falta de agua y comunidades en riesgo

El balance también deja sombras. Según NPR, 18 años después de ponerse en marcha, muchas zonas apenas cuentan con hectáreas plantadas y parte de los fondos internacionales se perdió por mala gestión, corrupción y golpes de Estado.

La ONU advierte de que más de 135 millones de personas dependen de tierras degradadas para sobrevivir. Además, la desertificación avanza entre 45 y 60 centímetros al año, mientras la temperatura en la zona ha subido 1,5 °C, por encima de la media global.

Si esta situación no se revierte, antes de 2050 unos 250 millones de personas podrían verse obligadas a abandonar sus hogares. Por eso, la Gran Muralla Verde sigue siendo una promesa enorme, pero también una carrera contrarreloj. Y el reloj, en este caso, no espera.