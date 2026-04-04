Si cambias de casa esto es lo que dice el Estatuto de los Trabajadores sobre el día libre pagado por mudanza

Si vas a cambiar de casa, quizá no lo tengas en el radar, pero existe un derecho laboral específico: un día libre pagado por mudanza. El Estatuto de los Trabajadores fija un mínimo común y deja la puerta abierta a que el convenio colectivo lo mejore.

En España, el permiso por traslado del domicilio habitual se recoge en el artículo 37 del Estatuto, dentro del apartado de descansos y permisos retribuidos. En ese mismo listado aparecen otros supuestos habituales, como el matrimonio o determinadas situaciones familiares.

Quién puede solicitar el permiso retribuido por mudanza y en qué casos

Este permiso está pensado para trabajadores por cuenta ajena y se activa cuando se produce un cambio del domicilio habitual. La idea es sencilla: si la mudanza implica tu residencia real y permanente, puedes ausentarte un día con derecho a salario, siempre que avises y lo justifiques.

¿Y si te trasladas a una segunda residencia, una casa de vacaciones o una estancia temporal? En principio, esos movimientos no quedarían cubiertos, porque no suponen un cambio efectivo del domicilio habitual.

Qué ocurre si tu convenio colectivo amplía el permiso por mudanza retribuido

La norma estatal marca el suelo: un día. Sin embargo, muchos convenios sectoriales o de empresa amplían ese mínimo y reconocen 2 días laborables de permiso retribuido cuando el trabajador cambia de domicilio.

En algunos casos, esos 2 días se condicionan a que el traslado implique cambio de municipio, de provincia o incluso de comunidad autónoma. En otros, se conceden aunque la mudanza sea dentro de la misma ciudad, siempre que afecte a la vivienda habitual. Por tanto, antes de solicitarlo, conviene mirar el convenio aplicable.

Cómo pedir el día libre por mudanza con aviso previo y justificación del traslado

El disfrute no es automático. El Estatuto exige dos elementos clave: aviso previo y justificación. Ojo, que aquí suele estar el detalle en muchas empresas. Para acreditar el cambio de domicilio, lo más habitual es presentar alguno de estos documentos:

Contrato de alquiler.

Escritura de compraventa de la vivienda.

Certificado de empadronamiento.

Justificante de alta de suministros.

Cuando concurren los requisitos, la empresa no debería negar el permiso. Además, ese día tiene carácter retribuido y se considera tiempo de trabajo efectivo: no se puede descontar del salario, no puede computarse como vacaciones ni exigirse que se recupere después con horas extra no pagadas.