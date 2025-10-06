SEPE lanza 60 ofertas de empleo para trabajar en la limpieza de colegios: así puedes mandar el currículum

El SEPE cuenta con un total de 60 ofertas de empleo para buscar personal de limpieza en centros educativos de distintos colegios de España, a través de su portal ‘Empléate’. Son puestos de acceso sencillo, en su mayoría no requieren experiencia previa ni estudios superiores, con jornadas adaptadas al calendario escolar y salarios que, según provincia y empresa, se sitúan entre 8.900 y 17.999 euros brutos anuales. Bien, en esta noticia tienes toda la información sobre cómo enviar el currículum y acceder a todas las vacantes disponibles, para conocer los requisitos o condiciones laborales de cada una de las ofertas de empleo disponibles.

Cuáles son las ofertas de empleo para trabajar como limpiadores/as en colegios españoles

Para trabajar en estos puestos de limpieza en colegios, se suele necesitar una serie de requisitos. Los más comunes, son el permiso de trabajo en España, mayoría de edad, título de E.S.O., disponibilidad horaria y el tener (no haber trabajado o no tener estudios no supone exclusión, puesto que algunas empresas no lo requieren para trabajar). Además, en algunos casos se puede pedir el certificado de discapacidad (IMSERTA).

A continuación, te dejamos algunas de las más recientes ofertas de empleo para cubrir la falta de personal de limpieza en colegios de España. Se indican las ubicaciones, sueldos, condiciones laborales y funciones del estos puestos de trabajo:

Puesto Ubicación Salario anual (€) Personal de limpieza – colegio Valencia (Comunidad Valenciana) 16.500 Limpieza de colegios Cartaya (Huelva, Andalucía) 14.000–17.999 Personal de limpieza – colegio Silla (Valencia, C. Valenciana) 16.500 Profesional de limpieza Madrid Sin especificar Personal de limpieza Madrid 8.900–17.330 Auxiliar de limpieza Tres Cantos, Madrid Sin especificar Auxiliar de limpieza ASL Madrid / Seseña Sin especificar Auxiliar de limpieza ASL San Sebastián de los Reyes (Madrid) Sin especificar Operario/a de limpieza Lanzarote (Las Palmas, Canarias) 14.000–17.999 Operario/a de limpieza Lanzarote (Las Palmas, Canarias) 14.000–17.999 Personal de limpieza Olocau (Valencia, C. Valenciana) 16.500

Cómo inscribirte las ofertas de empleo del SEPE de limpieza de colegios

Si quieres participar en alguno de estos procesos de selección o en varios de ello como personal de limpieza de colegios, lo primero es asegurarte de cumplir con el perfil solicitad. Ten listo el CV y accede al portal de ‘Empléate’ (SEPE), y puedes buscar directamente por título y provincia, por ejemplo. Luego, pulsa sobre la que más te guste y verifica todos los datos tranquilamente para luego acceder a “inscribirse” y así postularte correctamente.