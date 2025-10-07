El INSS pide disculpas tras el error que deja a nuevos jubilados sin pensión durante varias semanas

El INSS admite incidencias en su sistema de tramitación automatizada y pide disculpas a los jubilados afectados. Habrá revisión manual y, cuando proceda, abono retroactivo para regularizar los cobros.

En España, la pensión de jubilación es la base económica de miles de hogares. Un fallo en la herramienta automatizada del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha dejado a varios nuevos pensionistas sin su primera prestación, al clasificar expedientes como rechazados o pendientes por errores de lectura.

La incidencia se localiza en la aplicación que evalúa y clasifica solicitudes. Según La Vanguardia, expedientes que con una revisión humana habrían pasado a cobro quedaron denegados o en espera, lo que ha forzado recursos administrativos y generado retrasos.

Qué ha confirmado el INSS sobre el error informático que bloquea pensiones y cómo afectará a los cobros

El INSS ha reconocido incidencias en su sistema automatizado y, tras revisar casos concretos, se ha disculpado con los jubilados perjudicados. El organismo recuerda que la automatización agiliza la gestión en la mayoría de expedientes, pero cuando falla se activa el procedimiento de recurso, que puede demorar el abono y originar pagos retroactivos.

¿Por qué importa? Porque hablamos de la primera prestación de recién jubilados, clave para cubrir gastos básicos. De ahí que la revisión manual sea imprescindible para corregir resoluciones erróneas.

Quiénes pueden verse afectados y cómo comprobar si tu expediente está bien tramitado

Los casos detectados afectan sobre todo a personas recién jubiladas que esperaban su primer ingreso. Algunos han pasado semanas o meses sin percibir la pensión mientras su expediente aguarda intervención manual. ¿Te preocupa tu situación? Conviene revisar el estado de tu expediente y utilizar los canales oficiales para aclarar dudas.

Antes de nada, ten a mano tu número de expediente y verifica si aparece como rechazado o pendiente por un posible error en la lectura documental. Si detectas alguna incoherencia, toca moverse rápido.

Revisar el expediente.

Solicitar información en oficinas del INSS.

Usar la sede electrónica para presentar reclamaciones.

Comprobar el abono retroactivo cuando proceda.

En resumen: actúa por los cauces oficiales y deja constancia de tu gestión. Un pequeño paso hoy evita un gran disgusto mañana.

Pasos para reclamar ante la Seguridad Social y presentar la solicitud correctamente sin más contratiempos

El itinerario es claro: cuando la resolución no se ajusta a tu caso, se inicia el recurso administrativo. La revisión manual reabre el expediente, valida la documentación y, si corresponde, ordena el pago. Por tanto, el control humano vuelve a ser determinante para evitar que un algoritmo frene una prestación que debería estar abonada.

Además, organizaciones sociales y sindicatos han reclamado reforzar los controles humanos y mejorar los protocolos de verificación para reducir estos fallos. Ojo: esto no invalida la automatización, pero sí exige supervisión efectiva.

Fechas, pagos retroactivos y medidas para evitar más incidencias en futuras tramitaciones de pensiones

No se detallan fechas cerradas en la información disponible, aunque los expedientes se regularizarán tras la revisión manual, con pagos retroactivos cuando proceda. El Ministerio y el INSS recomiendan acudir a los canales oficiales para resolver casos concretos y minimizar retrasos administrativos.

A continuación, un resumen práctico sobre cómo actuar según el estado del expediente y la respuesta esperada:

Situación del expediente Actuación prevista del INSS Qué debe hacer la persona interesada Rechazado por error de lectura Revisión manual y reapertura Presentar recurso/reclamación por canales oficiales Pendiente por clasificación automatizada Priorización de intervención manual Consultar estado y confirmar que sigue en trámite Cobro no recibido tras resolución favorable Orden de abono y, si procede, pago retroactivo Verificar ingreso y la regularización de atrasos

Por consiguiente, lo importante es no quedarse con la duda: comprueba tu expediente, reclama si hace falta y sigue el proceso hasta su resolución. En cuanto se corrija la incidencia, el abono se realizará y, cuando corresponda, se incluirán cantidades retroactivas.