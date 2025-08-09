Sentencia pionera en España: se reconoce el permiso parental de ocho semanas retribuido en la empresa privada y abre un nuevo derecho para miles de familias

Un tribunal reconoce por primera vez el derecho en el sector privado tras la reclamación de trabajador del sector de la seguridad, que pidió el permiso para cuidar a sus hijos de 3 y 5 años. El fallo remite a una directiva europea aún no aplicada en España y llega con una multa de 10 millones de euros de la UE.

La resolución marca un antes y un después: por primera vez se reconoce en la empresa privada un permiso parental retribuido de ocho semanas. El caso arranca cuando el empleado solicita el permiso y, ante el silencio de su compañía, acude a los tribunales, que le dan la razón y fijan un precedente.

Qué supone esta sentencia sobre permiso parental retribuido en el sector privado

El fallo abre una puerta real a quienes trabajan en el sector privado y necesitan atender a sus hijos. Había antecedentes entre empleados públicos, pero no en la empresa privada. Además, la decisión recuerda que se trata de un derecho recogido en una directiva europea que España no está aplicando, y llega con la sanción de 10 millones de euros impuesta por la Unión Europea.

Estas son las claves del fallo y su alcance práctico para los trabajadores:

Primer reconocimiento del permiso parental retribuido de ocho semanas en el sector privado.

Apoyo explícito en una directiva europea aún no aplicada en España.

Caso impulsado por Víctor Alegre tras no recibir respuesta de su empresa.

La sentencia sienta jurisprudencia y abre la puerta a nuevos beneficiarios.

La UE impone una multa de 10 millones de euros por el incumplimiento.

En definitiva, ¿qué cambia desde hoy? Que ya hay una decisión judicial que avala la retribución del permiso en la empresa privada.

Quién puede pedir el permiso parental retribuido y en qué situaciones

El caso refleja que un trabajador del sector privado puede reclamar la prestación cuando necesita conciliar el cuidado de sus hijos. El empleado lo solicitó para atender a sus dos menores, de tres y cinco años, ante la imposibilidad de compaginar horarios. “Mi mujer trabaja de mañana y yo también trabajo de mañana, coincidimos en el horario, entonces no podíamos quedarnos con los niños”, explica.

La empresa no respondió a su petición, y el trabajador optó por la vía judicial. “Hoy estamos ante un caso pionero en España, mediante el cual el trabajador va a ser el primer trabajador del sector privado que va a poder disfrutar de un permiso parental retribuido”, señala David Barrero, Delegado de prevención de riesgos laborales del sindicato STS-C. ¿Te encuentras en una situación parecida?

Aunque había precedentes en el ámbito público, nunca se había reconocido así en la empresa privada. El protagonista lo resume con claridad: “Me dijeron que había tres sentencias en el sector público y decidí lucharlo”.

Fechas clave, plazos de solicitud y organismos públicos que intervienen

La solicitud se presentó en mayo y, tras tres meses de batalla laboral y judicial, llegó la resolución favorable. En el plano institucional, la sentencia se enmarca en un contexto europeo: la directiva comunitaria que recoge este derecho y la multa de 10 millones de euros a España por no haberlo retribuido antes.

A continuación, un resumen del caso con los datos esenciales para entender el contexto:

Aspecto Dato Trabajador – Situación familiar Dos hijos de 3 y 5 años Presentación de la solicitud Mayo Respuesta de la empresa Sin respuesta Decisión judicial Reconoce permiso parental retribuido de 8 semanas Ámbito Primer caso reconocido en el sector privado Antecedentes Existían precedentes en empleados públicos Sanción europea Multa de 10 millones de euros a España

Este cuadro ayuda a visualizar el recorrido: petición, silencio empresarial, decisión judicial y contexto europeo. Claro y al grano.

Cómo tramitar el permiso parental retribuido paso a paso, presencial u online

El itinerario que muestra este caso es sencillo: solicitar el permiso a la empresa y, si no hay respuesta, acudir a los tribunales. Así lo hizo el trabajador, y la sentencia sienta jurisprudencia para que otros trabajadores puedan defender su derecho. ¿Qué pasará a partir de ahora? La resolución abre la posibilidad de que muchas personas del sector privado accedan a esta prestación, consolidando un nuevo derecho laboral.

En consecuencia, esta histórica decisión no solo reconoce una retribución concreta; también coloca la conciliación en el centro del debate y anima a quienes necesiten el permiso a dar el paso. Dicho pronto y claro: esto sí que marca un antes y un después.