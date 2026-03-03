Semana de caos meteorológico: lluvias, tormentas, calima y viento con la borrasca Regina al frente

La borrasca profunda Regina y una vaguada atlántica marcarán el arranque de la primera semana de marzo, con un ambiente muy revuelto en buena parte de España. Lluvias intensas, rachas fuertes de viento, temporal costero y episodios de calima e incluso lluvia de barro serán protagonistas entre el lunes y el miércoles tanto en la península como en Canarias.

En este contexto, se espera que los primeros avisos por lluvia, viento y oleaje se activen ya desde el inicio de la semana, especialmente en el oeste y sur peninsular, el área mediterránea y el archipiélago canario. El impacto será desigual según la zona, pero el paraguas y la precaución se convertirán en imprescindibles.

La situación meteorológica con la borrasca Regina: vaguada atlántica y polvo sahariano

Regina se formará a partir del estrangulamiento de una vaguada atlántica, que dará lugar a una depresión en altura con reflejo claro en superficie: una borrasca profunda situada al suroeste de la península. Desde esa posición enviará frentes y líneas de inestabilidad que barrerán la mitad occidental primero y, posteriormente, buena parte del resto del país.

Al mismo tiempo, la circulación atmosférica canalizará aire cargado de polvo desde el norte de África. Esa intrusión de polvo en suspensión se traducirá en calima, que el lunes irá ganando terreno desde el sureste peninsular hacia el interior, con especial incidencia en Baleares, Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. El martes la calima continuará extendiéndose y podrá afectar prácticamente a toda España, salvo el extremo norte y algunas zonas de Canarias, favoreciendo que las precipitaciones se presenten en forma de lluvia de barro en numerosos puntos, especialmente a partir del miércoles.

Previsión oficial para el lunes: lluvias en Galicia, tormentas en Andalucía y Canarias

Durante la jornada del lunes, la vaguada se colocará al oeste de la Península Ibérica, aumentando la nubosidad en muchas regiones, sobre todo en el oeste. Con el paso de las horas, las lluvias irán entrando por Galicia, donde se espera que afecten a buena parte de la comunidad y que sean más intensas en el oeste y en tramos del litoral de A Coruña.

A partir del mediodía, las nubes se irán extendiendo por buena parte del interior peninsular y aparecerán chubascos dispersos y en general débiles en áreas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y la Comunidad Valenciana. En Extremadura y Andalucía algunos de estos episodios podrán ser más intensos y acompañarse de tormenta, sobre todo en zonas como Badajoz y Jaén. Ya a últimas horas, las lluvias tenderán a ganar fuerza en el centro y este peninsular, con chaparrones que podrían alcanzar a la Comunidad de Madrid, Ávila, Toledo y otras comarcas próximas.

En Canarias, las precipitaciones llegarán de forma progresiva a lo largo del día, concentrándose sobre todo en las vertientes norte de Tenerife y Gran Canaria, donde podrían ser moderadas o localmente intensas en las últimas horas del lunes.

Previsión oficial para martes y miércoles: tormentas, viento fuerte y temporal costero

Durante la madrugada del martes, la ya nombrada borrasca Regina intensificará las precipitaciones en varias zonas del país. Lluvias más abundantes y persistentes se esperan en Galicia, Huelva, la Comunidad Valenciana y Tarragona. A lo largo de la mañana, las precipitaciones podrán ser especialmente intensas en áreas de la Comunidad Valenciana, así como en provincias del interior como Cuenca y Albacete. En el entorno del Estrecho también se prevén chubascos frecuentes desde primeras horas.

El archipiélago canario notará igualmente el empeoramiento del tiempo el martes, con lluvias que afectarán sobre todo a Lanzarote y Fuerteventura. Ya por la tarde, las tormentas ganarán protagonismo en buena parte de Andalucía, con acumulados importantes al final del día en Huelva, Cádiz y, especialmente, Sevilla. También se esperan lluvias en Guadalajara y la Comunidad de Madrid, mientras que en el Estrecho se mantendrán los episodios de precipitación intensa, con avisos activados por fuertes acumulados.

El viento será otro factor a tener muy en cuenta. En el Mediterráneo se esperan rachas que podrán superar los 70 km/h en zonas de Murcia, Almería y Alicante, mientras que en las costas de Andalucía, Murcia y Alicante el oleaje podría alcanzar los 3 metros de altura. En Canarias, Regina dejará asimismo rachas fuertes de viento y un temporal marítimo significativo, con avisos de nivel naranja por mal estado de la mar en algunas áreas del archipiélago.

El miércoles el temporal asociado a Regina se intensificará en buena parte del país. Las lluvias podrán ser muy fuertes de madrugada en Cádiz, donde están previstos avisos por acumulados importantes, y en otros puntos de Andalucía. A lo largo del día, las tormentas se extenderán por buena parte de la mitad sur, afectando a zonas de Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia, Andalucía e incluso a la Comunidad de Madrid. El viento seguirá soplando con fuerza en Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana y áreas de Castilla-La Mancha, mientras que en Canarias se espera un fuerte temporal costero con olas que podrían acercarse a los 7 metros en Lanzarote y Fuerteventura.

El análisis de la AEMET sobre Regina, la calima y los modelos numéricos

Dado lo anterior, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene una vigilancia estrecha sobre la evolución de Regina y de la vaguada asociada. Los distintos modelos numéricos coinciden en dibujar un escenario muy inestable al menos hasta mediados de semana, aunque existen diferencias en la posición exacta de la borrasca y en la trayectoria de las bandas de precipitación más intensas. Pequeños cambios en el centro de la baja podrían desplazar los máximos de lluvia de unas comarcas a otras.

En este sentido, la AEMET destaca la interacción entre el aire cálido y cargado de polvo sahariano en niveles bajos y el aire más frío en altura. Este contraste favorece el desarrollo de núcleos tormentosos capaces de descargar mucha agua en poco tiempo, así como la aparición de fenómenos como la lluvia de barro o la reducción de la visibilidad. La agencia insiste en la importancia de seguir los avisos actualizados de lluvia, viento, oleaje y calima, especialmente en las zonas donde el temporal pueda ser más severo.

Consecuencias del temporal de lluvia, viento, calima y oleaje para la población

Este episodio no es completamente inusual para la época, pero sí relevante por la combinación de varios fenómenos adversos: lluvia intensa, viento fuerte, mar alterada y polvo en suspensión. Es probable que se produzcan incidencias en el tráfico por encharcamientos, balsas de agua en zonas urbanas, suciedad generalizada por la lluvia de barro y un empeoramiento de la calidad del aire que podría afectar a personas con problemas respiratorios.

Por este motivo, se recomienda extremar la precaución al volante, aumentando la distancia de seguridad y adaptando la velocidad a las condiciones de la carretera, evitar acercarse a espigones, escolleras y paseos marítimos en plena marejada, y asegurar elementos como toldos, macetas o mobiliario en balcones y terrazas ante las rachas de viento. En los días con calima más densa, conviene limitar el esfuerzo físico al aire libre, especialmente en personas sensibles. Todo apunta, en definitiva, a una semana para no perder de vista la evolución de Regina y consultar con frecuencia la previsión oficial.