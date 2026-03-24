Los consumidores de este municipio ya pueden acceder a los Bastibonos con compras en negocios adheridos de la localidad

El Ayuntamiento de Baza mantiene abierto desde el 11 de marzo hasta el 31 de diciembre de 2026 el programa Bastibonos, una iniciativa pensada para impulsar las compras en los establecimientos adheridos del municipio. La medida está dirigida a personas consumidoras que cumplan las condiciones fijadas en las bases reguladoras.

Las personas que compren en los comercios adheridos de Baza ya pueden acogerse a estos bonos de compra, una fórmula con la que el consistorio busca incentivar la actividad económica local durante 2026. ¿Te interesa aprovecharlos? Ojo, porque el acceso y las condiciones de uso dependen de lo aprobado por la Junta de Gobierno Local.

Quién puede beneficiarse de los Bastibonos de Baza y qué requisitos deben cumplirse

Estas ayudas pueden beneficiar a las personas que realicen compras en los establecimientos adheridos del municipio de Baza. No basta con comprar: también será necesario tener la condición de persona consumidora y respetar los límites, condiciones de uso y procedimiento que recogen las bases reguladoras.

Además, la convocatoria deja claro que las compatibilidades, el funcionamiento de los bonos y el resto de condiciones quedan sujetos a esas bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local. Por tanto, conviene revisar bien ese marco antes de iniciar el trámite para no llevarse un disgusto de última hora.

Hasta cuándo se pueden usar los Bastibonos de Baza y cómo se tramitan

El plazo de acceso a estas ayudas comenzó el 11 de marzo de 2026 y permanecerá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026. De este modo, las personas interesadas disponen de varios meses para solicitar o acceder a los bonos según el procedimiento previsto.

La gestión corresponde al Ayuntamiento de Baza, que será el organismo encargado de aplicar las bases de la convocatoria. Esto quiere decir que la solicitud o el sistema de acceso deberá seguir exactamente lo que marque esa regulación municipal, tanto en los pasos como en las condiciones de uso.

Qué documentos puede pedir el Ayuntamiento de Baza para acceder a estas ayudas

Entre la documentación prevista figuran la solicitud o el procedimiento de acceso a los bonos conforme a las bases reguladoras, el justificante de compra en establecimientos adheridos, ya sea ticket o factura cuando proceda, y cualquier otro documento que pueda exigir el Ayuntamiento de Baza.

Una vez presentada la solicitud, el plazo máximo de resolución será de seis meses. Si en ese tiempo no llega una respuesta expresa, el silencio administrativo será desestimatorio. En consecuencia, estas ayudas pueden ser un apoyo para el comercio local, pero conviene tener la documentación preparada y seguir el procedimiento al detalle.