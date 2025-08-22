Se necesitan 18 personas para trabajar en fábricas de alimentación CUARTE con contrato indefinido: cómo mandar el currículum

Desde la empresa CUARTE, dedicada a la producción agroalimentaria (cría de ganado porcino y producción de piensos), se anuncian 18 ofertas de empleo con contratos indefinidos desde el primer día. Esta compañía forma parte de Grupo Jorge, y actualmente necesita incorporar personal para sus diferentes granjas y fábricas ubicadas en distintos puntos del territorio español. Los puestos de trabajo a cubrir son de peones, albañiles, personal de limpieza y responsables. Si quieres conocer qué requisitos demanda la empresa, las condiciones que ofrecen y cómo puedes enviar el currículum hoy mismo, te detallamos toda la información en esta noticia.

La empresa referente en la producción agroalimentaria del Grupo Jorge (CUARTE) publica 18 ofertas de empleo para trabajar en diferentes posiciones

Cuarte, trabaja cada día para consolidar un modelo empresarial basado en la responsabilidad, la eficiencia y la calidad. Sus fábricas y granjas son el motor que impulsa su negocio, y en ellas se desempeñan un papel esencial gracias a sus equipos de trabajo, formados por personas comprometidas con el crecimiento y la mejora continua.

Actualmente, Cuarte, está buscando personal para trabajar como peones, operarios, encargados y albañiles en distintas áreas de producción y mantenimiento. Para ello, valoran la actitud, la capacidad de aprendizaje y el trabajo en equipo como elementos fundamentales para el desarrollo de dichas actividades.

Además, la empresa del Grupo Jorge, ofrece contratos estables, apostando por el desarrollo profesional de los empleados, dando oportunidades reales de aprendizaje y crecimiento dentro de la organización. Si quieres formar parte de un proyecto sólido, con futuro y en constante evolución, Cuarte es el lugar ideal. En la siguiente tabla mostramos algunas de las 18 ofertas de empleo más recientes de esta empresa para que puedas echar un vistazo:

Puesto a cubrir Requisitos/condiciones Ubicación Peón/a de granja porcina de Cebo Sin estudios

≥1 año de experiencia.

Residencia en la provincia.

Lunes a viernes de 7:00 a 15:00h.

Castejón de Monegros (Huesca) Operario/a fábrica de piensos Mínimo 6 meses de experiencia (no excluyente).

Conocimientos básicos

40h/semana.

Turnos rotativos de mañana, tarde y noche.

Sariñena (Huesca) Peón/a de granja Carnet B y vehículo; residencia en la zona; valorable experiencia previa.

Lunes a viernes de 7:00 a 15:00h.

40 horas semanales. La Puebla de Híjar (Teruel). Peón/a de granja E.S.O.

Carnet de conducir y experiencia valorable.

Una Semana de lunes a viernes: 6:00 – 14:00h.

Siguiente de lunes a domingo de 6:00 – 14:00h.

Dos días libres entre semana. Plasencia de Jalón (Zaragoza). Albañil/a Sin estudios.

Valorable experiencia

Carnet de conducir.

Lunes a viernes de 7:00 a 15:00h.

40 horas semanales. Alagon (Zaragoza) Peón/a de granja Valorable experiencia; carnet de conducir y vehículo. Tauste (Zaragoza). Encargado/a de explotación ganadera Porcina Experiencia en gestión/liderazgo

Valorable experiencia en granja porcina.

Carnet de conducir y coche propio.

Jornada intensiva de mañana. Zaragoza / Huesca / Teruel. Encargado/a de 40.000 plazas de cebo Experiencia en gestión de explotaciones porcinas de gran tamaño; liderazgo y gestión de equipos. Castejón de Monegros (Huesca).

Si deseas conocer el resto de ofertas de empleo, no dudes en continuar con el siguiente apartado donde damos acceso al todas las vacantes y los pasos a seguir para que puedas enviar el currículum hoy mismo.

Cómo puedo enviar el currículum para trabajar en CUARTE

¿Quieres inscribirte en alguna de estas oportunidades laborales para trabajar en fábricas de piensos o granjas CUARTE? Si estás pensando en formar parte del equipo de trabajo del Grupo Jorge, tan solo debes cumplir con los requisitos adecuados. Prepara el currículum y dirígete al portal de empleo donde se han anunciado estas ofertas de trabajo. Luego, pulsa sobre la que más te interese y seguidamente, tras leer toda la descripción, pulsa en el botón “inscribirme en esta oferta”.