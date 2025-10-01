Se necesitan 100 personas en Marchamalo (Guadalajara) para trabajar en el centro logístico de GXO: turnos de mañana, tarde, noche y fines de semana

¿Buscando trabajar? GXO, líder mundial en soluciones logísticas de vanguardia para grandes multinacionales, ha abierto un proceso de selección masivo para su centro de operaciones en Marchamalo (Guadalajara), ubicado en el Polígono Industrial del Transporte. La compañía busca mozos/as de almacén y necesita cubrir 100 vacantes de cara a la campaña de 2025. Bien, si estás interesado en conocer más sobre esta oferta de empleo, no dudes en informarte en esta noticia sobre los requisitos, condiciones y pasos para enviar el currículum hoy mismo.

GXO abre procesos de selección en Marchamalo (Guadalajara) para la incorporación de mozos/as de almacén: estos son los requisitos y condiciones laborales

GXO Marchamalo refuerza su plantilla para asegurar el servicio a sus clientes durante toda la semana. En este centro del municipio de Guadalajara se trabaja con automatización avanzada y ciencia de datos, y las funciones diarias se centran en la ubicación y preparación de mercancía, la manipulación y el empaquetado de productos, así como la expedición y el paletizado.

Esta oferta activa para trabajar como mozo/a de almacén GXO en Marchamalo, la gestiona SYNERGIE T.T., E.T.T. Castilla-La Mancha. En este sentido, desde dicha compañía se pide contar con una serie de requisitos necesarios para estos cargos:

Estudios mínimos: Bachillerato.

Experiencia previa: al menos 1 año en puesto similar.

Disponibilidad horaria: turnos de mañana, tarde o noche y posibilidad de trabajar de lunes a domingo en turno fijo.

Transporte propio para acceder al centro de trabajo.

Se ofrecen contratos temporales, distintas jornadas y horarios (mañana, tarde, noche y fines de semana) y salario según el Convenio de Operadores Logísticos de Guadalajara.

¿Cómo inscribirse y próximas fechas?

Las personas interesadas en trabajar en GXO Marchamalo, pueden inscribirse directamente a través de la plataforma de empleo donde se ha anunciado esta oportunidad laboral en la provincia de Guadalajara. Recuerda tener el currículum actualizado antes de inscribirte e incluso tener una carta de presentación donde muestres tus intereses en trabajar en esta empresa. Una vez, dentro del portal de empleo, pulsa sobre el botón «inscribirse en esta oferta» para poder finalizar el proceso de selección.

Con tu candidatura pasarás a los procesos de selección del centro de GXO en Marchamalo. Si buscas otros horarios o modalidades, permanece atento a nuevas publicaciones relacionadas con GXO Marchamalo en los próximos días.