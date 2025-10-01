Abierto el plazo de ayudas municipales para quienes compren su primera vivienda o un solar urbano en este municipio

El Ayuntamiento de Cariñena ofrece una nueva convocatoria para cubrir gastos de notaría y registro a jóvenes de 18 a 35 años que compren su primera vivienda o un solar en el municipio. El plazo ya está abierto y finaliza el 20 de noviembre de 2025; también se admiten adquisiciones entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025.

La línea de subvenciones busca impulsar que la gente joven fije su proyecto de vida en la localidad. La cuantía máxima alcanza los 700 euros para viviendas con calificación de VPA y 600 euros para suelo o vivienda libre, con un presupuesto total de 3.600 euros. ¿Llegas a tiempo?

“Queremos que ningún joven que decida quedarse en su pueblo encuentre en la vivienda un obstáculo”, ha afirmado Sara Morales, concejala de Vivienda. “Por eso ofrecemos este apoyo, que no solo facilita el acceso a la primera casa, sino que también ayuda a que la gente joven apueste por seguir construyendo aquí su vida”, añadió la concejala.

Quién puede solicitar la ayuda para primera vivienda en Cariñena y por qué

Está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años que hayan comprado una vivienda o un solar urbano en el término municipal. El objetivo es aliviar los costes iniciales de notaría y registro, dos gastos que pesan en el presupuesto cuando se da el paso de independizarse.

A modo de guía rápida, estos son los puntos clave que debes tener en cuenta:

Beneficiarios: jóvenes de 18 a 35 años.

Ámbito: compras en Cariñena.

Finalidad: sufragar notaría y registro de la primera vivienda o del solar.

Periodo de adquisición válido: del 1 de septiembre de 2024 al 31 de agosto de 2025.

Si se compra un solar: la construcción debe iniciarse en un máximo de dos años.

Importes máximos: 700 euros para VPA y 600 euros para vivienda libre o suelo.

Con estos criterios, la convocatoria pretende llegar a quienes más lo necesitan en el arranque de su proyecto residencial.

Fechas de la convocatoria, plazos de solicitud y requisitos destacados para jóvenes

El plazo para presentar solicitudes ya está en curso y terminará el 20 de noviembre de 2025. ¿Tienes ya formalizada la compra? Si tu adquisición se produjo entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025, entras en la ventana temporal prevista.

Además, si la adquisición fue de un solar urbano, es imprescindible iniciar la construcción de la vivienda en un plazo máximo de dos años. De ahí que convenga planificar bien los tiempos para no perder la ayuda.

Importes, límites presupuestarios y condiciones para VPA, solar urbano y vivienda

Las cantidades varían según el tipo de adquisición. A continuación, un resumen práctico de los importes máximos y la condición destacada:

Tipo de adquisición Cuantía máxima Condición clave Vivienda con calificación VPA 700 € Vivienda de Protección Aragonesa Suelo urbano o vivienda libre 600 € Si es solar, construir en un máximo de dos años

La partida total de la convocatoria asciende a 3.600 euros, por lo que las ayudas se ajustarán a ese límite presupuestario. En consecuencia, resulta aconsejable no demorarse.

Cómo y dónde presentar la solicitud para estas ayudas municipales de vivienda

Según los datos facilitados, la convocatoria está abierta y fija la fecha límite del 20 de noviembre de 2025. No se especifican en esta información los canales de tramitación ni la documentación concreta a presentar.

Por lo tanto, lo esencial ahora es verificar que cumples la edad, el periodo de compra y el destino de la ayuda (notaría y registro), así como la obligación de iniciar obras si adquiriste un solar.