«No hay camino hacia la paz, la paz es el camino»: la frase que explica la no violencia de Gandhi

La cita, asociada durante décadas al pensamiento pacifista de Mahatma Gandhi, resume una idea central de la no violencia: la paz no se espera, se practica. Su mensaje vuelve a cobrar fuerza en un contexto marcado por conflictos, polarización y discursos cada vez más agresivos.

La frase “No hay camino hacia la paz, la paz es el camino” se ha convertido en una de las expresiones más reconocidas del pacifismo moderno. Aunque su atribución aparece también vinculada al activista A.J. Muste, su sentido conecta de forma directa con la filosofía de Gandhi, basada en la no violencia, la verdad y la resistencia pacífica.

Por qué la paz se entiende como una forma de vida diaria

El mensaje de la frase no presenta la paz como una recompensa futura ni como el resultado de una victoria. La sitúa en el presente, en la conducta cotidiana, en la manera de hablar, actuar y responder ante el conflicto.

Esa idea explica parte de su fuerza. La paz no sería solo una aspiración política o social, sino una disciplina personal. Implica rechazar la violencia física, pero también la humillación, el odio, la mentira o la imposición.

Por eso la cita sigue siendo utilizada en escuelas, movimientos sociales y campañas de sensibilización. Su sencillez permite trasladar una enseñanza compleja: no se puede construir una sociedad pacífica mediante métodos violentos.

La no violencia de Gandhi y el valor de ahimsa frente al conflicto

La filosofía de Gandhi se apoyaba en el concepto de ahimsa, una palabra vinculada a la no violencia, la compasión y la idea de no causar daño. La UNESCO explica que Gandhi llevó este principio a la vida política durante la lucha por la independencia de India, utilizando la resistencia no violenta como herramienta frente a la opresión.

Esta visión no se limitaba a evitar la agresión. También exigía autocontrol, coherencia y una forma distinta de afrontar la injusticia. Gandhi defendía que la resistencia pacífica podía ser firme, activa y transformadora.

En ese contexto, la paz no equivalía a pasividad. Era una forma de enfrentarse al abuso sin reproducir sus métodos. La fuerza del mensaje estaba precisamente en esa exigencia: actuar contra la injusticia sin renunciar a la humanidad del adversario.

Una frase muy difundida que requiere precisión sobre su autoría

Aunque la frase se atribuye con frecuencia a Gandhi, distintas referencias la vinculan también con A.J. Muste, pacifista y activista estadounidense del siglo XX. Esta precisión no resta valor al uso popular de la cita dentro del imaginario gandhiano, pero sí ayuda a entender su recorrido en la tradición pacifista.

Lo relevante es que su contenido encaja con una de las grandes aportaciones de Gandhi: la unión entre medios y fines. Para él, la forma de luchar importaba tanto como la causa defendida.

De ahí que la frase conserve actualidad. En un mundo donde el desacuerdo se convierte con facilidad en enfrentamiento, su mensaje recuerda que la paz empieza antes de que termine el conflicto. Empieza en el modo de tratar al otro, en la palabra elegida y en la decisión de no convertir la violencia en respuesta.