Fecha confirmada: Renfe recupera el AVE directo de Málaga a Zaragoza y Barcelona

Los billetes ya están a la venta y los viajeros afectados podrán cambiar o anular su reserva sin coste si las nuevas condiciones no les interesan. La recuperación llega tras la reapertura de la línea malagueña de alta velocidad, afectada por el temporal de febrero.

Renfe volverá a poner en marcha el AVE directo que conecta Málaga con Zaragoza y Barcelona a partir del 4 de mayo, con una frecuencia diaria por sentido. La compañía también recupera desde el 30 de abril los servicios directos de Granada con Aragón y Cataluña, sin necesidad de hacer transbordo en Madrid.

Renfe recupera el AVE directo entre Málaga, Zaragoza y Barcelona tras el corte

La recuperación de estos trenes llega después de confirmarse la reanudación de la circulación en la línea de alta velocidad de Málaga, interrumpida por las incidencias provocadas por el temporal del pasado mes de febrero. Con este paso, Renfe restablece parte de las conexiones transversales que enlazan Andalucía con Aragón y Cataluña.

En el caso de Málaga, el servicio volverá el 4 de mayo con un AVE por sentido entre la capital de la Costa del Sol, Zaragoza y Barcelona. Para Granada, la reactivación será antes: desde el jueves 30 de abril circularán dos trenes AVE directos y diarios, uno por sentido, hacia Zaragoza y Barcelona.

Esta conexión resulta especialmente relevante para los viajeros que quieren desplazarse entre Andalucía, Aragón y Cataluña sin pasar por Madrid, reduciendo transbordos y simplificando los trayectos de larga distancia.

Los billetes ya están disponibles y habrá cambios en algunos horarios

Renfe ha informado de que los billetes para estos servicios directos ya están a la venta. La vuelta de los trenes se produce con algunas modificaciones horarias, por lo que los usuarios deberán consultar la programación actualizada antes de viajar.

Los pasajeros que compraron sus billetes antes de la interrupción del servicio están recibiendo mensajes con las nuevas condiciones de su viaje. Aquellos que no quieran mantener la reserva por los cambios introducidos podrán modificar o anular el billete sin coste alguno.

Los nuevos horarios pueden consultarse a través de los canales habituales de Renfe, incluida su página web, donde también se encuentra disponible la venta de billetes para las conexiones recuperadas.

Sevilla también suma más trenes AVE directos con Zaragoza y Barcelona

La recuperación de la oferta ferroviaria también afecta a Sevilla. Los AVE directos entre Sevilla, Zaragoza y Barcelona, sin parada en Madrid, ya habían empezado a circular en marzo con una frecuencia diaria por sentido.

A partir del 4 de mayo, Renfe añadirá una segunda frecuencia diaria por sentido en esta relación, lo que refuerza las conexiones de alta velocidad entre Andalucía, Aragón y Cataluña.

La compañía restablece así una parte importante de sus servicios de larga distancia tras varios meses de incidencias en la infraestructura. Según Renfe, los servicios ferroviarios con origen y destino Málaga se recuperan desde el 30 de abril a partir de las 12:00 horas, aunque la programación se ajusta por la existencia de tramos donde la circulación continúa por vía única.