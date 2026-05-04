Ya está fijado en el Código Civil: los propietarios que invadan la casa del vecino con plantas pueden acabar multados

La llegada de la primavera dispara el crecimiento de árboles, setos y arbustos, pero también los conflictos entre vecinos. La ley permite reclamar cuando ramas o raíces invaden una parcela colindante.

Marzo marca el inicio de la temporada alta en jardines y parcelas. Con la primavera, la vegetación crece con fuerza, pero ese crecimiento puede convertirse en un problema si ramas, raíces o setos acaban traspasando la linde de la vivienda vecina.

Lo que muchos propietarios desconocen es que no se trata solo de una molestia o de una cuestión estética. La normativa recogida en el Código Civil establece límites y derechos claros para el vecino afectado. ¿Puede reclamar aunque el árbol lleve décadas plantado? Sí, porque esta obligación no desaparece con el paso de los años.

Qué distancias deben respetar los árboles y setos para evitar reclamaciones vecinales

La legislación fija distancias mínimas para plantar árboles, arbustos y setos cerca de una propiedad colindante. No es una recomendación de buena convivencia, sino una obligación que puede derivar en reclamaciones si no se cumple.

Estas son las separaciones generales que deben respetarse:

Tipo de vegetación Distancia mínima respecto a la linde Árboles de gran tamaño 2 metros Setos o arbustos 50 centímetros

Estas distancias buscan evitar que, con el paso del tiempo, las raíces o las copas invadan la propiedad vecina y generen daños o molestias.

Por tanto, aunque el árbol estuviera plantado antes de la llegada del vecino, este puede exigir que se respete la distancia legal. Y ojo, porque no siempre basta con una poda: si el árbol se plantó incumpliendo la normativa, se puede reclamar incluso su retirada.

Qué puede hacer el vecino si ramas o raíces cruzan la propiedad colindante

El conflicto más común aparece cuando un árbol o arbusto crece y sobrepasa la linde. En el caso de las ramas, el vecino afectado no puede cortarlas por su cuenta. Debe requerir al propietario para que realice la poda.

Si el dueño no actúa, el afectado puede iniciar acciones legales. La situación cambia con las raíces, ya que si penetran en el terreno colindante, el vecino sí puede cortarlas directamente dentro de su propiedad.

Antes de llegar a un conflicto mayor, conviene tener claras estas diferencias:

Las ramas que invaden otra parcela deben ser cortadas por el propietario del árbol.

Las raíces que entran en la propiedad vecina pueden ser cortadas por el afectado.

Si hay daños en suelos, piscinas o estructuras, el propietario del árbol puede tener que asumir los costes.

Si no se atiende la reclamación, el caso puede terminar en los tribunales.

Como se suele decir, más vale una poda a tiempo que un disgusto con el vecino. Además, revisar el jardín antes de la primavera puede evitar problemas mayores.

Cuándo pueden llegar las sanciones y las reclamaciones por plantas invasivas

El Código Civil no establece multas automáticas por la invasión de ramas o raíces, pero sí permite reclamar judicialmente la poda, la retirada del árbol o una indemnización por daños y perjuicios si existe una afectación real.

Además, muchos ayuntamientos cuentan con ordenanzas municipales sobre mantenimiento de parcelas y vegetación. Estas normas sí pueden incluir sanciones económicas cuando se aprecia dejadez, molestias a terceros o falta de conservación.

En consecuencia, el propietario debe actuar si su vegetación invade la parcela colindante o no respeta las distancias legales. ¿La clave? Comprobar el estado del jardín, podar cuando sea necesario y evitar que el problema acabe en una reclamación formal.