Se necesita vender estas casas rústicas en plena naturaleza: chimenea, jardín, huerto y calma desde 80.000 euros

Selección de viviendas rurales por debajo de 280.000 euros, con encanto tradicional y opciones para desconectar del ruido.
Quienes prefieren la montaña a la costa encontrarán aquí una oportunidad clara con estas casas que ofrece Idealista: una selección de casas rústicas en venta con precios que van desde 80.000 hasta 280.000 euros. ¿Buscas calma, terreno y ese punto de autenticidad que no da la ciudad? Sigue leyendo.
Características de las casas rústicas y por qué son un refugio buscado por quienes quieren naturaleza
Las casas rústicas destacan por su construcción con piedra, madera y teja, materiales nobles que transmiten calidez. Suelen ofrecer vigas vistas, chimeneas y suelos de barro o piedra, con estancias amplias que invitan a la convivencia.
Además, la decoración apuesta por muebles robustos, colores cálidos y piezas artesanales. De ahí que resulten acogedoras sin perder personalidad. Ubicadas en entornos rurales o de montaña, muchas disponen de huerto, jardín o terreno. ¿Te imaginas desayunar frente a tu propio cultivo? En consecuencia, son un refugio perfecto para una vida más ligada a lo natural.
Cómo incorporar el estilo rústico moderno sin renunciar a la comodidad y manteniendo un diseño equilibrado
Si planeas comprar una vivienda rural o actualizarla, estas claves te ayudarán a lograr un estilo rústico actual sin perder funcionalidad.
- Utiliza madera, piedra e incluso hierro forjado como base principal.
- Combina muros de piedra o vigas con paredes blancas y grandes ventanales.
- Apuesta por muebles de madera maciza en tonos claros y líneas minimalistas.
- Opta por suelos de microcemento, piedra pulida o madera natural equilibrando estilos.
- Incorpora textiles de lino, algodón o lana en tonos neutros y relajantes.
- Añade detalles metálicos en lámparas, griferías o tiradores en negro, dorado o cromo.
- Emplea cerámica artesanal y fibras naturales en la decoración, sin recargar.
Con estas pautas, por tanto, conseguirás un ambiente actual y cómodo, manteniendo el carácter auténtico de la vivienda. ¿No suena bien?
Ejemplos de casas rústicas en venta con precios y superficies detallados para elegir con criterio
A continuación, una tabla resume cinco inmuebles representativos, con datos de ubicación, precio y características principales. Así podrás comparar de un vistazo y decidir qué encaja mejor con tu proyecto.
|Ubicación
|Precio
|Superficie (m²)
|Habitaciones
|Baños
|Parcela/Terreno
|Notas destacadas
|Folgoso de la Ribera (León)
|80.000 €
|327
|2
|3
|7.000 m²
|Incluye almacén; parcela apta para cultivo.
|Ribeiro (Ourense)
|80.000 €
|200
|3
|2
|100 m²
|Dos plantas; chimenea; pequeña huerta y terraza.
|Coles (Ourense)
|83.000 €
|211
|4
|1
|1.526 m²
|Parcela amplia, ideal para piscina o huerto propio.
|Socovos (Albacete)
|98.000 €
|200
|6
|1
|150 m²
|Reformada; dos salones con chimenea; piscina con iluminación.
|Campo de Tabernas (Almería)
|99.000 €
|200 (total)
|3
|1
|—
|Dos viviendas: una para entrar y otra para reformar.
Por lo tanto, hay opciones para distintos presupuestos y necesidades: desde fincas con gran terreno hasta casas de pueblo reformadas con piscina. ¿Cuál se ajusta a lo que tienes en mente?
En definitiva, esta selección reúne viviendas rurales en la web de Idealistas con precios contenidos y rasgos muy buscados: materiales nobles, espacios amplios y posibilidad de vida exterior. Además, si te atrae el estilo rústico moderno, las claves anteriores te permitirán disfrutar de un hogar con encanto y comodidades actuales. Cuando aparece una buena oportunidad, vuela.