Se necesita vender estas casas rústicas en plena naturaleza: chimenea, jardín, huerto y calma desde 80.000 euros

Selección de viviendas rurales por debajo de 280.000 euros, con encanto tradicional y opciones para desconectar del ruido.

Quienes prefieren la montaña a la costa encontrarán aquí una oportunidad clara con estas casas que ofrece Idealista: una selección de casas rústicas en venta con precios que van desde 80.000 hasta 280.000 euros. ¿Buscas calma, terreno y ese punto de autenticidad que no da la ciudad? Sigue leyendo.

Características de las casas rústicas y por qué son un refugio buscado por quienes quieren naturaleza

Las casas rústicas destacan por su construcción con piedra, madera y teja, materiales nobles que transmiten calidez. Suelen ofrecer vigas vistas, chimeneas y suelos de barro o piedra, con estancias amplias que invitan a la convivencia.

Además, la decoración apuesta por muebles robustos, colores cálidos y piezas artesanales. De ahí que resulten acogedoras sin perder personalidad. Ubicadas en entornos rurales o de montaña, muchas disponen de huerto, jardín o terreno. ¿Te imaginas desayunar frente a tu propio cultivo? En consecuencia, son un refugio perfecto para una vida más ligada a lo natural.

Cómo incorporar el estilo rústico moderno sin renunciar a la comodidad y manteniendo un diseño equilibrado

Si planeas comprar una vivienda rural o actualizarla, estas claves te ayudarán a lograr un estilo rústico actual sin perder funcionalidad.

Utiliza madera, piedra e incluso hierro forjado como base principal.

Combina muros de piedra o vigas con paredes blancas y grandes ventanales.

Apuesta por muebles de madera maciza en tonos claros y líneas minimalistas.

Opta por suelos de microcemento, piedra pulida o madera natural equilibrando estilos.

Incorpora textiles de lino, algodón o lana en tonos neutros y relajantes.

Añade detalles metálicos en lámparas, griferías o tiradores en negro, dorado o cromo.

Emplea cerámica artesanal y fibras naturales en la decoración, sin recargar.

Con estas pautas, por tanto, conseguirás un ambiente actual y cómodo, manteniendo el carácter auténtico de la vivienda. ¿No suena bien?

Ejemplos de casas rústicas en venta con precios y superficies detallados para elegir con criterio

A continuación, una tabla resume cinco inmuebles representativos, con datos de ubicación, precio y características principales. Así podrás comparar de un vistazo y decidir qué encaja mejor con tu proyecto.

Ubicación Precio Superficie (m²) Habitaciones Baños Parcela/Terreno Notas destacadas Folgoso de la Ribera (León) 80.000 € 327 2 3 7.000 m² Incluye almacén; parcela apta para cultivo. Ribeiro (Ourense) 80.000 € 200 3 2 100 m² Dos plantas; chimenea; pequeña huerta y terraza. Coles (Ourense) 83.000 € 211 4 1 1.526 m² Parcela amplia, ideal para piscina o huerto propio. Socovos (Albacete) 98.000 € 200 6 1 150 m² Reformada; dos salones con chimenea; piscina con iluminación. Campo de Tabernas (Almería) 99.000 € 200 (total) 3 1 — Dos viviendas: una para entrar y otra para reformar.

Por lo tanto, hay opciones para distintos presupuestos y necesidades: desde fincas con gran terreno hasta casas de pueblo reformadas con piscina. ¿Cuál se ajusta a lo que tienes en mente?

En definitiva, esta selección reúne viviendas rurales en la web de Idealistas con precios contenidos y rasgos muy buscados: materiales nobles, espacios amplios y posibilidad de vida exterior. Además, si te atrae el estilo rústico moderno, las claves anteriores te permitirán disfrutar de un hogar con encanto y comodidades actuales. Cuando aparece una buena oportunidad, vuela.