Así es la nueva ayuda para menores de 40 años de hasta 10.000 euros a quienes compren su primera vivienda

Dirigidas en exclusiva a quienes acrediten cinco años de residencia en las islas. El Govern eleva el tope de inmuebles bonificables y recuerda la Hipoteca Joven y la exención del ITP.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, anunció este martes en el Debate de Política General una línea de ayudas directas de hasta 10.000 euros para jóvenes menores de 40 años que compren su primera vivienda. Son exclusivas para quienes acrediten al menos cinco años de residencia en las islas, prioridad que el Ejecutivo resume como apoyo a “la gente d’aquí”.

Quiénes pueden solicitar la ayuda de 10.000 euros en Baleares y por qué es relevante para los jóvenes

¿Quién puede pedirla y con qué objetivo? El foco está en la emancipación juvenil. Prohens lo expresó con claridad: “Damos un paso más para que los jóvenes puedan tener su propia casa, como la tuvieron sus padres o abuelos. Les debemos devolver la esperanza de emanciparse y formar una familia”.

Ojo, la ayuda es directa y se orienta a la compra de la primera vivienda. A continuación se resumen los puntos esenciales ya confirmados.

Importe: hasta 10.000 euros, ayuda directa.

Edad: menores de 40 años.

Residencia: mínimo cinco años en Baleares.

Finalidad: compra de primera vivienda.

Un empujón para dar el salto, con condiciones claras de edad, arraigo y destino del dinero. ¿Encajas en el perfil? Entonces conviene seguir de cerca la próxima convocatoria.

Fechas del anuncio, relación con otras medidas y ampliación de bonificaciones fiscales en Baleares

El anuncio se realizó este martes en el Parlament. La nueva ayuda se suma a medidas ya en marcha para facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes, como la Hipoteca Joven, que avala hasta el 100% del préstamo hipotecario, y la exención total del ITP para menores de 30 años que compren su primer inmueble, de la que, según la presidenta, ya se han beneficiado más de 1.500 jóvenes.

Además, el Ejecutivo elevará el precio máximo de los inmuebles que pueden acogerse a bonificaciones fiscales, pasando de 270.000 a 378.000 euros, “para adaptarse a la realidad del mercado balear”. Por otro lado, la presidenta destacó avances del Decreto de Emergencia Residencial y la Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos, que agilizan vivienda asequible y desbloquean suelos: ya hay 5.000 viviendas planificadas para residentes con al menos cinco años de empadronamiento.

A continuación se presenta un cuadro-resumen para ubicar cada medida y a quién se dirige.

Medida Clave comunicada Destinatarios Nueva ayuda para primera vivienda Hasta 10.000 €; directa; exige 5 años de residencia Menores de 40 años que compran primera vivienda Hipoteca Joven Aval del préstamo hasta el 100% Jóvenes compradores Exención total del ITP Impuesto bonificado al 100% en primera compra Menores de 30 años; más de 1.500 beneficiados Viviendas asequibles planificadas 5.000 viviendas con criterios de residencia Residentes con 5 años de empadronamiento

En conjunto, el paquete busca “corregir el desequilibrio entre oferta y demanda” tras años de encarecimiento, combinando apoyo directo a la compra, avales, rebajas fiscales y más oferta asequible.

Qué se sabe del procedimiento para solicitar la ayuda y qué organismos intervendrán

¿Cómo se pedirá y cuándo? El anuncio fija las bases políticas y los requisitos esenciales (edad, residencia y primera compra), pero la convocatoria detallará los plazos, el modo de presentación (presencial u online), la documentación y el calendario de abono. Por tanto, la clave ahora es estar atento a la publicación oficial para conocer el paso a paso.

Respecto a los organismos, el Govern balear es quien impulsa la ayuda en el marco de su estrategia de vivienda, que también incluye el Decreto de Emergencia Residencial y la Ley de Proyectos Residenciales Estratégicos. En consecuencia, estas herramientas normativas y las nuevas líneas económicas se coordinan para acelerar la disponibilidad de vivienda asequible y facilitar el acceso a quienes cumplen los criterios de residencia y edad.

Al final, lo importante es no perder de vista el requisito de cinco años de residencia y el límite de edad: dos filtros que definen la ayuda y su propósito.