Magda, pensionista de Lleida, cuenta cómo el nuevo suplemento del Imserso la ha hecho dudar de viajar

Los jubilados estrenan temporada con menos plazas y un recargo en temporada alta que ya provoca quejas entre usuarios habituales.

El arranque de la venta de los viajes del Imserso ha llegado con dos novedades que marcan la campaña: reducción de destinos y un suplemento de 100 euros en temporada alta. En Lleida, además, hay menos plazas que el año pasado, un ajuste que ya se nota en las agencias.

Cómo afectan los nuevos suplementos y la reducción de destinos del Imserso a los jubilados de Lleida y a quienes viajan con amigas

Las agencias iniciaron ayer la comercialización y, desde el primer momento, se han escuchado críticas. Magda, pensionista de Lleida que lleva una década viajando con el programa, lo resume con claridad: “Me temo que nos quedemos, a ver qué encontramos”. Su malestar no es aislado: la disminución de destinos y el recargo de 100 euros en temporada alta complican la decisión para muchos bolsillos. “A estos precios, pues lo contrato directamente por Internet”, admite, decepcionada.

Según el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, esta temporada se han puesto a disposición de los jubilados de las comarcas leridanas 8.047 plazas, frente a las 8.110 del curso anterior. Además, se ofertan 4.047 plazas para quienes quieran visitar Ponent, sumando escapadas, circuitos culturales y capitales de provincia. ¿Qué significa esto para quien está pensando en reservar? Que la competencia por un hueco será mayor y que conviene decidir con rapidez.

Antes de seguir, un vistazo comparativo ayuda a situar los cambios:

Concepto Temporada actual Temporada anterior Plazas en comarcas de Lleida 8.047 8.110 Plazas para visitar Ponent (oferta específica) 4.047 —

Esta tabal deja claro el pequeño descenso en Lleida y la oferta concreta para Ponent, que gana protagonismo dentro del programa.

Qué pueden esperar los mayores que buscan reserva: menos plazas, más competencia y decisiones más rápidas

Quien planea viajar con amigas, como Magda, se enfrentará a un panorama con menos margen: la reducción de destinos obliga a ajustar expectativas y, en fechas de temporada alta, el suplemento de 100 euros encarece la escapada. Por lo tanto, conviene valorar alternativas de fechas, comparar destinos y, si es posible, reservar fuera de los picos de demanda. De hecho, muchas personas mayores se preguntan si esperar a última hora puede mejorar el precio; en este contexto, es más probable que suponga quedarse sin sitio.

A modo de guía rápida, estas son las claves de la temporada que conviene tener en mente al acercarse a la agencia o mirar por Internet:

Reducción de destinos disponibles, suplemento de 100 euros en temporada alta y descenso de plazas en Lleida, con 8.047 asientos frente a 8.110 el año pasado, además de 4.047 para visitar Ponent.

Consejos para no quedarse sin viaje del Imserso pese al recargo de temporada alta

¿Y ahora qué? La estrategia pasa por elegir fechas con menor presión (evitando la temporada alta para esquivar el suplemento), revisar la oferta de Ponent si se busca proximidad y comprobar disponibilidad cuanto antes.

No obstante, si la prioridad es viajar con un grupo concreto, quizá convenga flexibilizar el destino y priorizar coincidir en las mismas fechas. En consecuencia, la planificación será la mejor aliada: listado de preferencias, plan B preparado y, si surge la oportunidad, cerrar reserva sin darle demasiadas vueltas. A veces, quien duda… pierde la plaza.

Contexto local: el testimonio de una pensionista de Lleida que resume la sensación de esta campaña

El testimonio de Magda ilustra el sentir general: tras 10 años viajando con el Imserso, este año la decepción pesa. Señala la disminución de destinos y el suplemento como los elementos que cambian las reglas del juego. Su conclusión es directa y coloquial: “A estos precios, pues lo contrato directamente por Internet”. ¿Se repetirá esta decisión en más hogares? Todo apunta a que sí, especialmente si no hay flexibilidad de fechas.