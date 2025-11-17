Se necesita personal “sin oposición” para trabajar en biblioteca de la UNAM: sueldo de 1.785 euros

La Universidad del Atlántico Medio incorpora un/a responsable de biblioteca física y recursos digitales en Las Palmas de Gran Canaria. Selección sin oposición, contrato estable y condiciones económicas alineadas con el sector.

Las Palmas de Gran Canaria cuenta con un proceso de selección dirigido a profesionales con experiencia en la gestión técnica de bibliotecas físicas y digitales. El puesto cubre la dirección integral de una biblioteca y de recursos electrónicos, en coordinación con investigación y transferencia (OTRI). Se trabajará de forma presencial, con organización de fondos, atención a usuarios, soporte a la investigación y mejora de sistemas. La oferta sitúa la retribución en 1.785 euros y una horquilla anual de 16.000 a 27.000 euros, superando los 18.000 euros en la posición anunciada.

Requisitos y perfil profesional para trabajar en bibliotecas de Canarias sin oposición

¿Quién puede optar? Se solicita titulación universitaria en Biblioteconomía y Documentación, Información y Documentación, Humanidades o afines, además de experiencia mínima de dos años (preferiblemente en entorno universitario). Se piden conocimientos sólidos en gestión de bibliotecas físicas y digitales, competencia digital avanzada y manejo de sistemas de gestión y recursos electrónicos. También se valora un nivel de inglés B2 o equivalente y la orientación al servicio en la atención al usuario.

Funciones principales del responsable de biblioteca física y recursos digitales universitarios

El rol combina liderazgo operativo y apoyo académico. De hecho, se trabaja muy de cerca con el Vicerrectorado de Investigación y la OTRI. Estas son las responsabilidades y competencias clave del puesto:

Dirección de la biblioteca física y coordinación de recursos digitales.

Organización de fondos, catalogación, préstamo, digitalización y gestión de bases de datos.

Atención a investigadores, docentes, alumnado y usuarios, con enfoque de servicio.

Manejo de sistemas integrados y plataformas especializadas como Alma y Primo.

Automatización de tareas, elaboración de manuales y optimización de flujos de trabajo.

Soporte a la investigación universitaria en coordinación con OTRI y Vicerrectorado.

Trabajo con recursos electrónicos y bases jurídicas como Aranzadi, Westlaw o Vlex.

Comunicación efectiva, análisis, resolución de problemas y toma de decisiones.

Proactividad, autonomía, innovación y mejora continua en equipos interdepartamentales.

En definitiva, un perfil con iniciativa y capacidad organizativa, familiarizado con la transformación digital del entorno bibliotecario. ¿Te ves en un rol que impacta directamente en la comunidad universitaria?

Condiciones salariales, tipo de contrato y jornada de la oferta bibliotecaria

La oferta contempla condiciones ajustadas al mercado, con salarios entre 16.000 y 27.000 euros brutos anuales y referencia de “más de 18.000 €” para este puesto, además de la cifra mencionada de 1.785 euros. El puesto anunciado es a jornada completa y con contrato indefinido, si bien se indica que pueden existir modalidades estables o temporales según perfil. ¿Buscas estabilidad? Aquí la hay; y, por tanto, un marco para crecer profesionalmente.

Por otro lado, el puesto es 100% presencial en la capital grancanaria, lo que facilita la coordinación diaria con investigación y transferencia. Ee valorará especialmente la capacidad de colaborar en formación de usuarios y de optimizar sistemas.

Cómo y dónde enviar la solicitud para el puesto en Las Palmas

El proceso es sencillo. La candidatura se registra a través de este portal de empleo: filtra por provincia (Las Palmas) y categoría profesional, revisa los requisitos y completa el registro o inicio de sesión. Posteriormente, carga el currículum y, en algunos casos, una carta de presentación. Tras el envío, podrás consultar el estado de tu solicitud desde el propio portal. ¿Todo listo para dar el paso?

A modo de guía rápida, aquí tienes los datos clave de la vacante:

Dato Detalle Puesto Responsable de Biblioteca física y recursos digitales Entidad Universidad del Atlántico Medio (ATLANTICO MEDIO UNIVERSITY, S.L.) Ubicación Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) Modalidad Presencial Jornada Completa Contrato Indefinido Experiencia Al menos 2 años Estudios Grado en Biblioteconomía, Documentación, Humanidades o afines Idiomas Inglés B2 o equivalente Salario 1.785 euros; más de 18.000 €; horquilla 16.000–27.000 €

En consecuencia, si cumples el perfil y te atrae un entorno universitario en plena transformación digital, esta oportunidad puede ser tu próxima parada profesional.